Prefeitura de Pelotas (RS) faz alterações nos horários da linha Bachini a partir desta segunda (10)

Ajustes atendem demanda de passageiros

ARTHUR FERRARI

A partir desta segunda-feira, 10 de julho de 2023, a Prefeitura de Pelotas (RS) fará ajustes na linha de ônibus Bachini de transporte coletivo rural.

De acordo com a prefeitura, os ajustes nos horários de partida atendem a pedidos dos usuários e foram definidos pela administração municipal em conjunto com a empresa Santa Cruz, responsável pela operação do sistema na cidade.

“Vamos promover a mudança solicitada pela comunidade sem a necessidade de adição de mais ônibus para a linha. Desta forma, não estaremos onerando o sistema e conseguiremos atender aquela área rural de acordo com suas particularidades”, diz o secretário de Transporte e Trânsito, Flávio Al-Alam.

Ainda segundo a prefeitura, avaliações técnicas continuam sendo feitas, buscando melhorar o atendimento aos passageiros.

Confira como ficam os horários da linha Bachini:

A saída do Centro, às 15h, passará para as 15h15min, e o ônibus das 15h30min sairá da cidade às 16h.

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte