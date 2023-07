Parada de ônibus Júlio Resende, em Natal (RN), vai mudar de lugar a partir de segunda-feira (10)

Medida foi adotada para melhorar o fluxo do transporte coletivo na região

LUANA COUTINHO

A parada de ônibus localizada na avenida Antônio Basílio, conhecida como Parada Júlio Resende, vai ser transferida para novo local, a partir desta segunda-feira, 10 de julho de 2023. A STTU (Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana) de Natal (RN) vai instalar o ponto no canteiro da via, o que vai permitir que os ônibus utilizem a pista da esquerda.

A medida, segundo a secretaria, tem como objetivo melhorar o fluxo dos coletivos que saem da avenida Antônio Basílio e entram à esquerda na avenida Xavier da Silveira, mas precisavam circular pela pista da direita, em razão da localização do ponto de parada.

Para a mudança de local, uma faixa elevada foi feita na via, para garantir segurança aos pedestres ao atravessar, além da construção de calçada no canteiro central e instalação de um novo abrigo no ponto de ônibus.

O deslocamento da parada vai afetar o atendimento de linhas urbanas e intermunicipais. Confira quais:

Linhas Urbanas

N-04 – Amarante/Mirassol;

N-07 – Alvorada IV/Mirassol;

N-26 – Soledade/Ponta Negra;

S-50 – Serrambi/Santa Catarina;

L-52 – Rocas/Pirangi, via Alecrim;

L-54 – Rocas/Ponta Negra, via Alecrim;

N-60 – Pajuçara/Mirassol;

O-63 – Felipe Camarão/Mirassol;

N-72 – Vale Dourado/Mirassol;

N-73 – Santarém/Ponta Negra;

N-77 – Parque dos Coqueiros/Mirassol;

N-79 – Parque das Dunas/Mirassol.

Linhas Intermunicipais

B – Parnamirim (Rosas dos Ventos)/Natal (Ribeira);

M – Macaíba (Sede)/Natal;

D – Parnamirim (Parque Industrial)/Natal;

222 – Macaíba (Traíras)/Natal;

223 – Macaíba (Sítio Santa Cruz)/Natal;

414 – São José de Mipibu/Natal (Lagoa Nova);

444 – São José de Mipibu/Natal (Petrópolis);

825 – Nísia Floresta (Tabatinga)/Natal;

Nísia Floresta (Hortigranjeira)/Natal;

Nísia Floresta (Alcaçuz)/Natal;

Parnamirim (Nova Parnamirim)/Natal (Ribeira), via Av. Maria Lacerda;

Parnamirim (Nova Parnamirim)/Natal (Alecrim), via Av. Abel Cabral;

Parnamirim (Eucaliptos)/Natal (Ribeira).

Luana Coutinho para o Diário do Transporte