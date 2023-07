Novas linhas de ônibus começam a circular na região norte do Distrito Federal a partir de segunda-feira (10)

Três linhas vão operar na região e uma linha terá alteração de itinerário

LUANA COUTINHO

Passageiros da região norte do Distrito Federal terão três novas linhas em operação, a partir de segunda-feira, 10 de julho de 2023. Com as novas linhas, serão acrescentadas 86 viagens em dias úteis.

A linha 518.1 vai fazer o trajeto entre Sobradinho II e a Rodoviária do Plano Piloto, via Eixo Norte. Serão 19 viagens de ida e 28 de volta, em dias úteis e outra 13 viagens de ida e 20 de volta aos sábados. Entre Sobradinho, Condomínio RK e Colorado, a linha 062.3 vai operar com 20 viagens em dias úteis. A linha circular 062.4 vai ligar Sobradinho ao Grande Colorado, via DF-425, com 19 viagens diárias, de segunda a sexta-feira.

De acordo com o subsecretário de operações da Semob (Secretaria de Transporte e Mobilidade), Márcio Antônio de Jesus, as operações das novas linhas são resultado de estudos na bacia 1. “Foram feitos rearranjos operacionais, otimização de frota e adequação na demanda após levantamentos em campo da equipe técnica da Semob. Com as novidades haverá, por exemplo, uma ligação mais rápida entre o condomínio RK e Sobradinho”, explica.

Também a partir desta segunda-feira (10), a linha 0.521, que liga Sobradinho à L2 Norte-Sul (UnB – Esplanada), terá seu trajeto alterado, para atender moradores do Condomínio RK.

A 518.1 tem tarifa de R$ 5,50, e as linhas 062.3 e 063.4, de R$ 2,70. Todas são operadas pela empresa Piracicabana.

Confira as linhas

Novas linhas de ônibus

518.1 – Sobradinho II / Rodoviária do Plano Piloto (Eixo Norte)

062.3 – Circular Sobradinho / Condomínio RK / Colorado

062.4 – Circular Sobradinho / DF-425 / Grande Colorado

Alteração de percurso

0.521 – Sobradinho / L2 Norte – Sul (UnB – Esplanada)

Luana Coutinho para o Diário do Transporte