Linha 15-Prata de monotrilho volta a operar integralmente neste domingo (09) após manutenções preventivas

Trens não circularam no trecho entre as estações Vila União e Vila Prudente, onde ônibus do PAESE atenderam passageiros

Os trens da linha 15-Prata de monotrilho voltara a circular em todo o trajeto às 18h deste domingo, 9 de julho de 2023, após o trecho entre as estações Vila União e Vila Prudente ficar interditado durante manutenções preventivas em aparelhos de mudança de via.

Durante a interdição, que aconteceu desde o início da operação comercial, ônibus do PAESE (Plano de Atendimento entre Empresas em Situação de Emergência) atenderam os passageiros.

Como mostrou o Diário do Transporte, o Metrô informou que, no caso do monotrilho em específico, este tipo de manutenção é mais complexa, havendo a necessidade de interdição de trecho na linha.

