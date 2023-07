Monotrilho tem trecho interditado de hoje (08) até 18h deste domingo (09)

Ônibus operam entre Vila União e Vila Prudente; Motivo é manutenção em aparelho de mudança de via; Companhia do Metropolitano explica que no caso do monotrilho, este tipo de manutenção é mais complexo que no metrô de fato

ADAMO BAZANI

O monotrilho da linha 15-Prata não funciona o dia todo o dia de hoje,sábado, 08 de julho de 2023, e no domingo (09) até às 18h, entre as estações Vila União e Vila Prudente, na zona Leste de São Paulo.

O serviço é feito por ônibus da Operação PAESE (Plano de Atendimento entre Empresas em Situação de Emergência) para o trecho.

Para andar nos ônibus, o passageiro deve retirar uma senha na estação Vila União para prosseguir pelo PAESE e ter acesso à Linha 2-Verde sem pagar novamente. Já quem está na Vila Prudente da Linha 2, precisa retirar a senha, acessar o PAESE, prosseguindo pela Linha 15 a partir de Vila União.

O motivo da interrupção são manutenções preventivas nos aparelhos de mudança de via do trecho do monotrilho.

A Companhia do Metropolitano explica que no caso do monotrilho, este tipo de manutenção é mais complexo que no metrô de fato.

O funcionamento da Linha 15-Prata do Metrô será modificado neste fim de semana para a realização de manutenção programada e melhorias. Durante todo o sábado (8) e até às 18h do domingo (9), os trens vão circular entre as estações Jardim Colonial e Vila União, com o sistema Paese atendendo os passageiros entre as estações Vila União e Vila Prudente, com acesso à Linha 2-Verde.

Serão realizadas intervenções preventivas nos track-switches, que são os equipamentos eletromecânicos que fazem os trens mudarem de via, com a movimentação das vigas por onde as composições circulam. As atividades vão ser feitas junto a empresa Alstom (que compõe o Consórcio construtor do sistema monotrilho) que divide as tarefas de manutenção da via com o Metrô. Também serão implantadas melhorias nestes equipamentos para reduzir a necessidade de intervenções em manutenções futuras.

Esses trabalhos também serão feitos em outros fins de semana, estando condicionada às condições climáticas, podendo exigir outras intervenções, além das já programada. Como é necessário o bloqueio da via e a retirada da energia que alimentam os trens para a segurança dos funcionários envolvidos, o Metrô está priorizando a realização dessas manutenções entre o fim de junho e mês de julho, sempre nos finais de semana, que é o período de redução da demanda.

Ao longo da interdição, os ônibus do sistema Paese vão percorrer o trecho de Vila União a Vila Prudente. O passageiro deverá retirar uma senha na estação Vila União para prosseguir pelo Paese e ter acesso à Linha 2-Verde sem pagar novamente. Já quem está na Vila Prudente da Linha 2, deverá retirar a senha, acessar o Paese, prosseguindo pela Linha 15 a partir de Vila União.

Track Switch

É o aparelho de mudança de via do monotrilho. Funciona por meio de um conjunto eletromecânico que movimenta as vigas, permitindo que o trem mude de via. Ao longo de toda a Linha 15-Prata, são nove desses conjuntos, que fazem o trem manobrar para poder seguir no sentido oposto.

No trecho do track switch, a viga é constituída de chapas de aço estruturadas, em formato parecido com as demais vigas que são de concreto. Esse material é usado para deixá-la menos pesada e permitir sua movimentação rápida. O conjunto também conta com uma extremidade livre fixa, que é uma espécie de chapa de aço que se conecta à viga fixa, para que não haja um vão entre elas. O funcionamento de todo esse conjunto deve ser preciso, demandando manutenções programadas para garantir a boa circulação dos trens.

Nas linhas de metrô tradicional, esse aparelho também é utilizado, porém para a movimentação de trilhos de ferro que são mais leves em comparação às vigas do monotrilho. Essa característica também torna o processo de manutenção menos complexo.

Adamo Bazani, jornalista especializado em transporte