Linhas de trens da CPTM e Expresso Aeroporto sofrem alterações nas operações deste domingo (09)

Mudanças acontecem por conta de obras de manutenção e modernização; Estação da Luz recebe serviços de rebaixamento de plataforma

VINICIUS DE OLIVEIRA

Neste domingo, 09 de julho de 2023, os serviços dos trens metropolitanos e do Expresso Aeroporto sofrerão alterações por conta de obras de manutenção e modernização no trecho entre as estações Luz e Brás.

No local citado, na linha 11-Coral, a operação será interrompida para reposição de lastro, correção geométrica e substituição e implantação de máquinas de chave, na obra de rebaixamento da plataforma da Estação da Luz.

Com o serviço 710 suspenso por causa dessas obras, a alternativa recomendada pela CPTM é utilizar, na Estação da Luz, a Linha 7-Rubi (Jundiaí-Luz) na plataforma 1 e a Linha 10-Turquesa (Luz-Rio Grande da Serra) na plataforma 2.

Já na linha 17-Rubi, entre as 8h e 17h, os trens não farão paradas na plataforma da Estação Piqueri, no sentido Jundiaí, em razão de serviços de pintura. A orientação para o passageiro que vem da Estação Luz e pretende descer em Piqueri, é seguir viagem até Pirituba e retornar.

Os usuários que embarcam em Piqueri rumo a Jundiaí deverão acessar os coletivos pela plataforma oposta, sentido Rio Grande da Serra, seguir até a Estação Lapa e voltar.

Passageiros que utilizam a linha 10-Turquesa, no período das 7h às 19h, não poderão descer na plataforma da Estação Utinga, no sentido Luz. Recomenda-se então para o passageiro que vem da Estação Rio Grande da Serra e pretende desembarcar em Utinga, seguir viagem até São Caetano e retornar. A mudança acontece por conta de obras de sinalização.

No caso daqueles que embarcam em Utinga, sentido luz, será necessário o acesso na plataforma oposta, sentido Rio Grande da Serra, e então seguir até a Estação Prefeito Saladino para poder retornar.

Por último, o serviço Expresso Aeroporto, que transporta os passageiros até os terminais aéreos de Guarulhos, não será feito na Estação da Luz como já acontece, mas sim na Estação Brás, plataforma 8.

As alterações nas vias feitas em razão das múltiplas obras serão informadas aos passageiros por avisos sonoros, painéis eletrônicos e sinalização nos locais.

A CPTM ressalta que o intervalo médio previsto para os sábados, após às 21h, domingos e feriados, durante toda a operação comercial, é de até 35 minutos, afetando todas as cinco linhas da CPTM.

Vinicius de Oliveira, para o Diário do Transporte