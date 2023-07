Linhas de ônibus do Butantã são temporariamente desviadas

Mudanças de itinerário acontecem em razão de interferência viária

LUANA COUTINHO

Uma interferência viária no Túnel Dr. Euryclides de Jesus Zerbini, no bairro do Butantã, Zona Oeste da capital paulista, desvia temporariamente duas linhas de ônibus na região.

As alterações já estão ativas e duas linhas estão com os itinerários alterados entre 10h e 17h, enquanto os trabalhos estiverem em prosseguimento.

Veja as linhas e quais as mudanças:

908T/10 Term. Pq. D. Pedro II – Butantã

Sentido Único: normal até a Av. Lineu de Paula Machado, Av. Eusébio Matoso, acesso, Av. Dra. Ruth Cardoso, R. Paes Leme, R. Eugênio de Medeiros, Pte. Bernardo Goldfarb, Av. Valdemar Ferreira, prosseguindo normal.

7181/10 Cid. Universitária – Term. Princ. Isabel

Ida: sem alteração.

Volta: normal até a Av. Lineu de Paula Machado, Av. Eusébio Matoso, acesso, Av. Dra. Ruth Cardoso, R. Paes Leme, R. Eugênio de Medeiros, Pte. Bernardo Goldfarb, Av. Valdemar Ferreira, prosseguindo normal.

Luana Coutinho para o Diário do Transporte