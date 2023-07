Guerino Seiscento anuncia a compra de mais quatro ônibus DD Scania e eleva lote para 20

Empresa já recebeu seis unidades; outras quatro serão entregues em agosto e as demais chegam até o fim deste ano

LUANA COUTINHO

A empresa Guerino Seiscento anunciou na tarde desta sexta-feira, 7 de julho de 2023, a compra de mais quatro ônibus DD Euro 6, com chassi Scania e carroceria Comil, totalizando 20 unidades dos veículos.

A companhia de transporte já recebeu seis ônibus deste lote e um deles iniciou as operações nesta sexta-feira (7), saindo da cidade de Tupã, onde nasceu a Guerino, com destino à capital paulista. A previsão é que na próxima semana os outros cinco veículos comecem a rodar.

Todos os 20 novos ônibus são modelo K410 6×2, equipados com poltronas leito e semileito de couro, entrada USB, cortinas individuais, descanso para os pés e ar condicionado.

No próximo mês de agosto, a Guerino receberá mais quatro ônibus e até o fim deste ano, as outras dez unidades serão entregues.

De acordo com o dono da empresa, João Seiscento, a idade média da frota da Guerino é de sete anos, atualmente, mas cairá para quatro anos com a chegada dos novos ônibus.

EURO 6:

Euro 6 é uma norma internacional de redução de poluentes na qual se baseia a fase 8 do Proconve (Programa de Controle de Poluição do Ar por Veículos Automotores), denominada de P8. O Proconve é de responsabilidade do Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama) e do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) para atualizar os motores às exigências internacionais de menores emissões.

No Brasil, o padrão Euro 6, menos poluente, entrou em vigor em janeiro de 2023, com a possibilidade de compra até março dos chassis ainda Euro 5 fabricados até o fim de dezembro.

Os modelos Euro 6 podem ser até 30% mais caros que os veículos de tecnologia anterior. A versão proporciona uma redução de aproximadamente 75% de em NOx (Óxido de Nitrogênio), 70% de Hidrocarbonetos e 50% de material particulado em relação ao Euro 5.

Em média, a redução de emissões é 75% menor do Euro 6 para o Euro 5.

Luana Coutinho para o Diário do Transporte