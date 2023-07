Corrida de rua interdita Anel Viário de São José dos Campos e linhas de ônibus são desviadas neste domingo (9)

Outras vias da cidade também serão interditadas para eventos culturais

LUANA COUTINHO

O principal complexo viário de São José dos Campos (SP), o Anel Viário, será interditado nos dois sentidos, a partir das 5h deste domingo, 9 de julho de 2023, para realização de uma corrida de rua.

Também haverá interdição na avenida Jorge Zarur, no sentido Litoral, a partir do cruzamento com a rua Rodrigo Reis Tuy e da avenida Mário Covas, até a última saída da rua José Guilherme de Almeida.

Por conta dos bloqueios, serão desviadas as seguintes linhas:

119 (Colonial/Aquarius)

230 (Vl do Tesouro/Colonial)

240 (Pq.Novo Horizonte/Campo dos Alemães)

304 (Colonial/Praça Afonso Pena)

307A (Morumbi/Terminal Central-via Anel Viário)

308 (Terminal Central/Bosque dos Eucaliptos-Andrômeda)

309 (Pq. Industrial/Rodoviária)

314 (Ch.Reunidas-Terminal Central)

315 (Parque Interlagos/Terminal Central)

317 (Campo dos Alemães/Rodoviária)

318 (Terminal Central/Dom Pedro I)

319 (Rodoviária/ Dom Pedro I)

Já na região central, estão previstas duas interdições, também no domingo (10). A avenida São José será interditada desde o seu início até o cruzamento com a rua Cel. José Monteiro e Praça Padre João, entre 7h e 10h, para realização de evento cívico. Os pontos de parada de ônibus localizados nos trechos interditados não prestarão serviços enquanto os bloqueios estiverem ativos.

A rua Prudente Meireles de Moraes também terá interdições, entre a avenida Nove de Julho e a avenida São João, entre 6h e 17h, para realização do Festival de Inverno do Parque Vicentina Aranha. O ponto de ônibus da via será desativado e os passageiros deverão utilizar a parada da avenida São João, em frente ao nº 388.

Luana Coutinho para o Diário do Transporte