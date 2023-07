SPObras adia novamente contrato para projetos de requalificação do Corredor de Ônibus Interlagos

Aditivo aumenta valor dos serviços em R$ 350 mil; prorroga prazo de execução contratual por mais quatro meses, e estende prazo de vigência até janeiro de 2024

ALEXANDRE PELEGI

A prefeitura de São Paulo, por meio da SPObras, publicou nesta quinta-feira, 06 de julho de 2023, novo aditamento prorrogando o prazo para o Consórcio GPO Sistran Engenharia Ltda concluir a elaboração dos projetos básico e executivo do Corredor de Ônibus Interlagos, na zona Sul.

As intervenções são para o trecho entre Avenida Washington Luís e Atlântica.

Com a publicação desta quinta-feira (06), os prazos ficam todos alterados, com acréscimo de R$ 350 mil no custo dos serviços contratados junto à GPO Sistran.

O prazo de execução é estendido por mais quatro meses a contar de 19 de junho deste ano, com previsão de término em 18 de outubro. O prazo vigência vai até 18 de janeiro de 2024.

A fiscalização concordou com a solicitação do consórcio contratado, que justificou que a prorrogação é necessária em razão das adequações das quantidades das atividades de pranchas para elaboração do projeto executivo.

Como mostrou o Diário do Transporte, em janeiro deste ano a empresa pública já havia prorrogado o contrato por quatro meses, demarcando o prazo final para 18 de junho de 2023, com vigência até 18 de setembro.

A empresa municipal, vinculada à Secretaria de Infraestrutura Urbana e Obras, contratou em abril de 2022 a GPO Sistran Engenharia para a elaboração do projeto básico e do projeto executivo do trecho que agora será licitado para a devida realização das obras. O valor do contrato foi de R$ 3 milhões (R$ 3.047.707,95).

As requalificações preveem a revitalização da extensão dos corredores, que terão seu pavimento reforçado; a implantação de nova rede semafórica inteligente, com fibra ótica ao longo dos corredores, permitindo maior fluidez aos ônibus em horário de pico; novas iluminação e sinalização; e reforma das paradas de ônibus.

O corredor Interlagos, com 9 quilômetros de extensão, inicia-se na Avenida Washington Luís seguindo pela Avenida Interlagos até a Avenida Senador Teotônio Vilela em confluência com a Avenida Atlântica. O Corredor cruza diversas vias importantes na região, como as Avenidas Nossa Senhora do Sabará, Miguel Yunes e Atlântica.

Após o TCM (Tribunal de Contas do Município) determinar ajustes e liberar a licitação, a prefeitura de São Paulo publicou EM 30 de junho de 2023, a concorrência para as obras da requalificação do corredor de ônibus da avenida Interlagos, na zona Sul de São Paulo. Esta concorrência, que tinha sido suspensa em fevereiro deste ano por irregularidades, foi remarcada para o dia 04 de agosto de 2023 (Relembre).

Portanto, a contratação de empresa para realizar as obras o corredor depende do projeto, que agora só deverá ser finalizado em setembro deste ano.

Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transportes