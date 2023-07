Sindiônibus faz parceria com CDL de Fortaleza (CE) e oferece passagem de ônibus gratuita para retorno do Centro da cidade

Projeto já está disponível; a cada R$ 250 em compras, o consumidor recebe o valor de uma passagem em crédito no bilhete

LUANA COUTINHO

A CDL (Câmara de Dirigentes Lojistas de Fortaleza) e o Sindiônibus (Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Ceará) lançaram nesta quarta-feira, 5 de julho de 2023, uma parceria que oferece aos consumidores uma passagem de ônibus gratuita, a cada R$ 250 em compras nas lojas participantes.

O projeto, que recebeu o nome de “Compre Bem, Volte de Graça”, já está disponível para os usuários e tem como objetivo estimular o fluxo de consumidores na região central de Fortaleza (CE).

Para receber a passagem de volta, o consumidor deverá realizar R$ 250 em compras e receberá crédito de R$ 4,50 no Bilhete Único ou no vale-transporte. O valor da compra não é cumulativo por loja, portanto, deverá ser feito em um único estabelecimento. Será esta loja a responsável pelo depósito do valor da tarifa.

O crédito da passagem vale apenas para o dia da compra e cada pessoa tem direito a uma passagem. No caso de estudantes, será depositado o valor correspondente a três tarifas, já que o bilhete dessa categoria custa R$ 1,50.

As lojas que tiverem interesse em participar do projeto devem se cadastrar na CDL, através do CNPJ. Cada estabelecimento recebe R$ 100 de crédito, inicialmente.

Luana Coutinho para o Diário do Transporte