Serviço Ligado da EMTU leva alunos com deficiência e mobilidade reduzida para conhecer o Zoo Safari nesta sexta-feira (7)

Participam da atividade gratuita crianças de Mogi das Cruzes, São Paulo, Santo André e São Bernardo do Campo

LUANA COUTINHO

Nesta sexta-feira, 7 de julho de 2023, cinco vans do Serviço Ligado da EMTU levarão, gratuitamente, onze alunos com deficiência e mobilidade reduzida, junto com seus acompanhantes, para conhecerem o Zoo Safari, do Zoológico de São Paulo.

A atividade é uma parceria entre o Zoo SP e a EMTU, em comemoração aos 20 anos do Orca Zoo, serviço especial que leva passageiros do Terminal Metropolitano Jabaquara ao zoológico.

Durante o passeio, os visitantes vão percorrer cerca de 2,9 quilômetros e observar diversas espécies de animais silvestres.

Participarão da visita crianças de Mogi das Cruzes, São Paulo, Santo André e São Bernardo do Campo.

O gestor do Serviço Ligado, Roberto Mendes, explica a experiência: “Aproveitando o período de férias escolares e o aniversário de 20 anos do Orca Zoo da EMTU, conseguimos essa oportunidade de levar os alunos para uma excursão diferente. É gratificante oferecer o transporte para o dia a dia dessas crianças e, nesta ocasião especial, ver a alegria e entusiasmo delas”.

Luana Coutinho para o Diário do Transporte