Scania comemora 66 anos de Brasil e fãs da marca ganham presente

Interessados devem postar vídeos no Instagram mostrando a paixão pela fabricante; dos 10 mais curtidos sairão os três vencedores que vão conhecer a fábrica

VINICIUS DE OLIVEIRA

Na Semana da Paixão Scania 2023 – em que a marca celebra mais um aniversário no Brasil, quando iniciou há 66 anos (2/7/1957) oficialmente sua história no país – os fãs estão concorrendo a um presente especial, desde o domingo (2/7). A ação exclusiva no Instagram vai presentear os usuários com três viagens para conhecer a fábrica, em São Bernardo do Campo (SP). Os vídeos devem ser postados até 9 de julho. Além disso, a Scania tem muitos motivos para festejar: já vendeu mais de 4.500 caminhões Super e mais de 1.000 veículos Plus, em pouco mais de um mês do lançamento; acaba de chegar a 55 mil modelos comercializados da Nova Geração de caminhões; e apresentou os Serviços Scania PRO, inovação que substituiu o Programa de Manutenção (PMS).

Para àqueles que desejam conhecer detalhes de momentos marcantes dos 66 anos de presença de Brasil, o histórico interativo da fabricante foi atualizado no portal ‘Nossa História de Futuro’. Dentre as recentes conquistas, os avanços na sustentabilidade no transporte de cargas e passageiros, as chegadas das novas linhas Euro 6 de caminhões e ônibus e o novo negócio, a Scania Locação. Basta acessar: Link.

“É sempre muito bom comemorar o aniversário da Scania. São 66 anos de pioneirismos, evoluções e apoio ao cliente, que reiteradamente estará em primeiro lugar para nós”, diz Alex Nucci, diretor de Vendas de Soluções de Transporte da Scania Operações Comerciais Brasil. “Celebramos com importantes marcas de sucesso obtidas pelas nossas soluções, comprovando o nosso custo total de operação imbatível baseado nos pilares da eficiência energética, combustíveis renováveis, conectividade e digitalização, e transportes inteligentes e seguros.”

Promoção de 66 anos

A Scania vai trazer três fãs para conhecer a fábrica de São Bernardo do Campo (SP), numa ação comemorativa pelos 66 anos de história no país. Os interessados devem postar um vídeo (ou quantos desejarem) no perfil pessoal no Instagram para demonstrar o quanto são apaixonados pela Scania, porém sem falar que é apaixonado pela Scania. Ou seja, um vídeo vale mais do que palavras usando toda a criatividade como desafio. Apenas serão considerados os vídeos publicados das 00h01 do dia 2 de julho de 2023 até às 23h59 do dia 9 de julho de 2023.

Os autores das 10 publicações mais curtidas (definidas pelo número de clicadas em curtidas/reações no vídeo) irão concorrer ao prêmio de conhecer a fábrica e ainda participar de uma gravação promocional com o time Scania. Para que os vídeos possam ser vistos, os concorrentes devem postar, obrigatoriamente, usando ou a hashtag #DiadaPaixãoScania ou a #DiadaPaixaoScania e deixar o perfil público. Uma comissão da Scania vai analisar estes 10 vídeos, com o maior número de curtidas/reações e engajamento no post, nos quesitos criatividade, emoção e originalidade. Os três escolhidos ganharão a viagem. Eles serão contatados diretamente no Instagram e também divulgados nas redes sociais oficiais da Scania.

Para mais detalhes, os interessados podem conferir o regulamento completo no link: Link

Muitos motivos para comemorar 66 anos de Brasil

“A gama Plus, lançada no final de maio, atende a um pedido dos clientes por uma solução intermediária ao Super com um custo de aquisição mais competitivo. O Plus vem se encaixando perfeitamente neste momento do mercado em que os clientes estão adaptando seus custos aos preços da linha Euro 6, que traz muito mais economia de combustível. Parceria de verdade é olhar o setor com os olhos do cliente, entender suas dificuldades e entregar a solução que ele precisa”, diz Nucci.

A gama Plus complementa o mix rodoviário de caminhões da marca para atender demandas de diversos perfis de operações. “Nosso topo de linha continua sendo o Super, que entrega até 28% de economia de combustível sobre a geração anterior. Contudo, muitos clientes estão superando esse índice”, salienta Nucci. “A promessa do Plus é chegar a até 22% de economia de diesel sobre a geração passada.”

Na nova gama Plus, as potências mais vendidas da fabricante na geração Euro 5, voltam com os eficientes propulsores Euro 6 e pacotes completos. São três novos modelos: R 450 4×2, R 450 6×2 e R 540 6×4. Saem de fábrica com freio auxiliar Scania Retarder de 4.100Nm de potência de frenagem, caixa Scania Opticruise GRS905R e freio de exaustão. Os modelos são oferecidos com três pacotes. O Segurança oferece airbag no volante, airbag lateral de cortina (motorista) um item exclusivo da marca, AEB (frenagem de emergência avançada), LDW (aviso de saída de faixa), farol H7 e faróis no teto. Já o Conforto dispõe de cabine Highline, geladeira e multimídia com Bluetooth. Por fim, o pacote Eficiência é composto por defletores laterais e no teto.

Já o Scania PRO tem por objetivo ofertar um serviço ainda mais proativo, profissional e personalizado para a frota do cliente rodar mais, e, consequentemente, atingir a máxima disponibilidade na operação diária. “Com os Serviços Scania PRO, evoluímos nossos serviços para uma nova era de gestão de disponibilidade e transformação de serviços genéricos em soluções ainda mais personalizadas. Esta reorganização completa oferece pacotes exclusivos e muito mais atrativos”, afirma Marcelo Montanha, diretor de Serviços da Scania Operações Comerciais Brasil.

Os Serviços Scania PRO estão divididos em três categorias (Control, Personal e Premium) e oferecem cobertura estendida para os caminhões zero quilômetro, atendimento prioritário nas oficinas da rede Scania, processos mais ágeis e simples, possibilidade de personalização de acordo com a necessidade do cliente e a novidade de um apoio 24 horas via linha direta 0800, que atenderá aos clientes para as eventuais dúvidas. O PRO está disponível apenas para novas contratações. Os atuais planos continuam valendo até o encerramento da validade. Migrações poderão ser feitas, sem problemas, após o encerramento do acordo vigente. Por exemplo, o PRO Premium propicia a cobertura mais completa das soluções de serviços da fabricante no Brasil. Estão incluídos os itens preventivos e corretivos, possibilidade de personalização complementar e quatro anos de cobertura completa.

Vinicius de Oliveira, para o Diário do Transporte