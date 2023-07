Saquarema (RJ) oferece novos horários de ônibus para passageiros a partir deste sábado (08)

A partir deste sábado, 8 de julho de 2023, a Prefeitura de Saquarema (RJ) faz uma reestruturação no sistema de ônibus municipais para o atendimento aos moradores dos bairros Jaconé, Sampaio Corrêa, Serra, Boqueirão e Barra Nova.

De acordo com a administração municipal, os ajustes alteram o tempo de viagem das linhas já existentes, com novas ruas sendo adicionadas aos itinerários, e a extensão dos trajetos sendo alterada.

Ao todo, seis linhas passaram pelas modificações implementadas pela Secretaria de Transportes.

“Todas as mudanças foram elaboradas buscando atender às demandas dos usuários. Diversas pesquisas foram realizadas nos bairros, nos pontos de ônibus, para entender os principais horários e trajetos a serem executados. Estamos promovendo essas alterações para garantir mais conforto, rapidez e segurança nas viagens de cada passageiro”, explica o Secretário Municipal de Transporte e Serviços Públicos, Lindonor Rezende.

Confira os horários:

Linhas 03: Saquarema x Serra e 04: Saquarema x Sampaio (Queijão)

As linhas 03 e 04, que fazem a ligação entre Saquarema e a Serra do Mato Grosso, tiveram reformulação no quadro de horários. A partir de sábado, 08, os passageiros contarão com as seguintes saídas nos dias úteis e aos sábados:

Saídas de Saquarema para a Serra: 05:30, 06:00, 09:30, 11:30, 13:30, 15:30, 17:30;

Saídas da Serra para Saquarema: 06:30, 07:05, 11:05, 13:05, 15:05, 17:05, 19:05;

Saídas de Saquarema para o Queijão: 05:00, 06:30, 07:30, 08:30, 10:30, 12:30, 14:30, 16:30, 18:30, 19:30, 20:30, 21:30, 22:30;

Saídas do Queijão para Saquarema: 05:50, 08:10, 09:10, 10:10, 12:10, 14:10, 16:10, 18:10, 20:10, 20:50, 21:50, 22:50, 23:50.

Linha 14: Bacaxá x Barra Nova (via Boqueirão)

A linha 14, que faz a ligação entre os bairros de Barra Nova e Bacaxá, terá novo itinerário. Saindo de Bacaxá, os ônibus seguirão na ida pela Avenida de Saquarema, Praça do Bem Estar, Rua Barão de Saquarema, Rua Coronel João Caetano, Estrada do Girau, Rua São Gonçalo, Cafifa, Rua Prefeito Walquides de Souza Lima, Avenida Nossa Senhora de Nazareth, Rua Belino Catharino (até altura da Avenida Litorânea e Rua Albertino Vasconcelos), Centro de Desenvolvimento de Vôlei, Trevo Barra Nova (ponto Final). No sentido volta, as ruas são as mesmas, com ponto final no Terminal Horto, em Bacaxá.

Os horários de saída da linha 14 serão os seguintes:

Partindo de Bacaxá: 07:00, 07:40, 09:00. 09:40, 11:00, 11:40, 13:00, 13:40, 15:00, 15:40, 17:00, 17:40, 19:15;

Partindo do Trevo de Barra Nova: 05:10, 06:00, 06:40, 07:20, 08:40, 09:20, 10:40, 11:20, 12:40, 13:20, 14:40, 15:20, 16:40, 17:20, 18:40, 19:20, 20:40.

Linha 51: Bacaxá x Jaconé (via Praia e Rua 13)

A linha 51, que faz a ligação entre Bacaxá e o bairro de Jaconé, terá o seguinte itinerário no sentido ida: Terminal Horto, Avenida de Saquarema, Praça do Bem Estar, Campo de Aviação, Avenida Nossa Senhora de Nazareth, Rua Dolivaes Antunes Pinheiro, Avenida Ministro Salgado Filho, Rua 96, Rua 13, com ponto final da Rua 47. No sentido volta, as ruas são as mesmas, com ponto final no Terminal Horto, em Bacaxá.

Os horários da linha 51 serão os seguintes (de segunda a sábado):

Saídas de Bacaxá: 05:00, 06:00, 06:40, 08:00, 08:40, 10:00, 10:40, 12:00, 12:40, 14:00, 14:40, 16:00, 16:40, 17:00, 18:00, 18:40, 19:40, 20:40, 21:40, 22:40;

Saídas de Jaconé: 06:00, 06:50, 07:30, 08:50, 09:30, 10:50, 11:30, 12:50, 13:30, 14:50, 15:10, 16:50, 17:30, 17:50, 18:50, 19:30, 20:30, 21:30, 22:30, 23:30.

Linha 52: Bacaxá x Jaconé (via Praia e Rua 96)

A linha 52, que faz a ligação entre Bacaxá e o bairro de Jaconé, terá o seguinte itinerário no sentido ida: Terminal Horto, Avenida de Saquarema, Praça do Bem Estar, Campo de Aviação, Avenida Nossa Senhora de Nazareth, Rua Dolivaes Antunes Pinheiro, Avenida Ministro Salgado Filho, Rua 96, com ponto final no Trevo da estrada Sampaio x Ponta Negra. No sentido volta, as ruas são as mesmas, com ponto final no Terminal Horto, em Bacaxá.

Os horários da linha 52 serão os seguintes (de segunda a sábado):

Saídas de Bacaxá: 07:20, 09:20, 11:20, 13:20, 15:20, 17:20;

Saídas de Jaconé: 08:10, 10:10, 12:10, 14:10, 16:10, 18:10.

Linha 53: Bacaxá x Jaconé (via Sampaio e Ruas 13 e 96)

A linha 53 que faz a ligação entre Bacaxá e o bairro de Jaconé, passando por Sampaio Corrêa, terá o seguinte itinerário no sentido ida, com saída do ponto ao lado do guichê da 1001: Rodovia Amaral Peixoto, bairro Alvorada, Posto da Reta, Basiléa, Rua 96, Rua 13, com ponto final na Rua 47. No sentido volta, as ruas são as mesmas, com ponto final próximo ao Guichê da 1001.

Os horários da linha 53 serão os seguintes (de segunda a sábado):

Saída de Bacaxá: 05:40, 06:40, 07:30, 09:30, 11:30, 13:30, 15:30, 17:30, 19:30;

Passada em Sampaio, indo para Jaconé: 06:00, 07:00, 07:50, 09:50, 11:50, 13:50, 15:50, 17:50, 19:50;

Saídas de Jaconé: 07:20, 08:20, 10:20, 12:20, 14:20, 16:20, 18:20, 20:20.

Linha 75: Bacaxá x Sampaio (via Rua 96 Jaconé)

A linha 75, que faz a ligação entre os distritos de Bacaxá e Sampaio Corrêa, terá o seguinte itinerário no sentido ida: Terminal Horto, Avenida de Saquarema, Praça do Bem Estar, Rua Barão de Saquarema, Rua Coronel João Caetano, Estrada do Girau, Rua São Gonçalo, Cafifa, Rua Prefeito Walquides de Souza Lima, Avenida Nossa Senhora de Nazareth, Rua Belino Catharino (até altura da Avenida Litorânea e Rua Albertino Vasconcelos), Centro de Desenvolvimento de Vôlei, Trevo Barra Nova, Avenida Beira Mar, Rua 96, Estrada Sampaio – Jaconé, Sampaio Corrêa, Polo Industrial (ponto Final). No sentido volta, as ruas são as mesmas, com ponto final no Terminal Horto, em Bacaxá.

Os horários da linha 75 serão os seguintes (de segunda a sábado):

Partindo de Bacaxá: 06:20, 08:20, 10:20, 12:20, 14:20, 16:20, 18:20;

Saída de Sampaio: 07:40, 09:40, 11:40, 13:40, 15:40, 17:40, 19:40;

Passada em Barra Nova, em direção a Bacaxá: 08:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00, 20:00.

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte