No Rio de janeiro, Programa Velha Guarda BRT Rio inicia suas operações com 44 agentes

Idosos atuam para auxiliar passageiros nos corredores com uma frota de ônibus 1200% renovada



WILLIAN MOREIRA



Começou nesta quarta-feira, 5 de julho de 2023, o Programa Velha Guarda do BRT no Rio de Janeiro, empregando idosos que atuarão no auxílio de passageiros e conscientização para uma utilização mais segura do serviço.



São 44 agentes atuando em 12 estações dos corredores Transcarioca e Transolímpica, sempre das das 8h às 10h, das 13h às 15h e das 15h às 17h.



Estes dois corredores contam com uma frota de ônibus 100% nova e o objetivo do programa idealizado pela Secretaria do Envelhecimento Saudável e Qualidade de Vida, em parceria com a Mobi-Rio e a Secretaria de Transportes, é conceder um reposicionamento no mercado de trabalho para o público da terceira idade.



Serão 36 mulheres e oito homens atuando nestes horários em forma de duplas em jornadas de trabalho com 12 horas semanais.



Além de conscientizar, os agentes vão atuar no embarque e desembarque das pessoas, podendo também orientar, dar informações e entre outras tarefas.



Cada beneficiário do programa recebe R$ 350,00 de remuneração.



Willian Moreira, para o Diário do Transporte