Prefeitura de Teresina (PI) finaliza instalação da nova iluminação no terminal de ônibus do Residencial Jacinta Andrade

Local recebeu 11 postes de concreto e 19 luminárias LED, com investimento total de R$ 60 mil

ARTHUR FERRARI

A Prefeitura de Teresina (PI) conclui, no mês de junho, a implantação da iluminação pública no terminal de ônibus do Residencial Jacinta Andrade, na zona norte da capital.

Desde sua construção em 2012, o local não contava com iluminação pública adequada, e de acordo com o presidente da ETURB, João Duarte, a instalação foi um pedido da população.

“Esse foi um pedido da população e da Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito [STRANS], para aumentar a segurança do terminal. Além de implantarmos a iluminação pública no terminal, também iluminamos a rua de acesso a ele”, diz Duarte.

Segundo o diretor-executivo da pasta, Edmilson Ferreira, foram investidos R$ 60 mil na iluminação do terminal e da rua de acesso. “Instalamos 11 postes de concreto DT e 19 luminárias LED. O local, agora, está bem iluminado e a população terá mais segurança ao transitar por lá”, afirma.

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte