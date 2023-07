Metrô de São Paulo demite três funcionários envolvidos na colisão do monotrilho em março deste ano

Dois eram condutores de trem e outro atuava no centro de controle das operações



WILLIAN MOREIRA



O Metrô de São Paulo comunicou nesta quinta-feira, 06 de julho de 2023, que demitiu os três funcionários da companhia envolvidos na colisão de dois trens do monotrilho da Linha 15-Prata, em 08 de março deste ano.



Na ocasião, duas composições bateram de frente nas proximidades da estação Sapopemba, na Zona Leste da capital.



Por conta do problema, o transporte das pessoas foi realizado por ônibus do Plano de Apoio entre Empresas em Situação de Emergência (PAESE).



Dois funcionários atuavam na condução dos trens da batida e um outro trabalhava no momento no centro de controle da circulação. Quando houve o acidente, a operação ainda não estava aberta ao público.



O Diário do Transporte questionou o Metrô sobre as demissões e a empresa confirmou o desligamento, porém sem maiores detalhes ou justificativas.



O Sindicato dos Metroviários informou que realizará ações com os trabalhadores para reverter a decisão do desligamento dos funcionários, além de outros protestos para evitar a terceirização dos trabalhadores da manutenção.



Para o próximo dia 13 de julho, uma assembleia na sede da entidade definirá a possibilidade de uma paralisação em razão do descontentamento do setor com as medidas adotadas pelo Metrô.



Como mostrou o Diário do Transporte, a colisão na época interrompeu as operações por aproximadamente 28 horas, tempo necessário para a remoção dos dois trens envolvidos no acidente.



Willian Moreira para o Diário do Transporte