Mais de 600 mil pessoas utilizaram ônibus grátis para chegar ao São João de Maceió (AL)

Coletivos levaram passageiros a quatro regiões onde aconteciam festejos

ARTHUR FERRARI

A Prefeitura de Maceió (AL) anunciou que durante os 13 dias de São João, mais de 600 mil pessoas utilizaram os Ônibus gratuitos disponibilizados pelo município para chegar aos locais dos festejos.

As linhas, distribuídas entre os polos dos bairros Graciliano Ramos, Fernão Velho, Jaraguá e Benedito Bentes, operaram entre os dias 16 de junho e 2 de julho.

“Aproveitei todos os dias no Jaraguá e no Biu, sempre indo de ônibus. Moro próximo à Rota do Mar e ter a possibilidade de me deslocar sem pagar passagem ou gastar com transporte por aplicativo já é uma ajuda. Espero que nos próximos anos tenha novamente”, diz Dany Mello, que trabalha como babá.

De acordo com a prefeitura, a medida de ônibus grátis foi adotada com objetivo de auxiliar o público no deslocamento até os eventos, ajudando também quem apenas se deslocava pela cidade no dia a dia, como o caso de Maria Cícera, costureira. “Eu estou voltando pra casa e pra minha surpresa, não precisei pagar a passagem. O motorista abriu a porta e eu nem acreditei”, contou a moradora do Jardim Royal.

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte