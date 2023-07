Linha 15-Prata funcionou com velocidade reduzida na manhã desta quinta-feira (06)

Trem com problemas foi recolhido para o pátio



WILLIAN MOREIRA



Um trem do monotrilho da Linha 15-Prata apresentou problemas na manhã desta quinta-feira, 06 de julho de 2023.



A composição apresentou falha na estação Vila União às 6h39 e precisou ser recolhida para o pátio de trens.



Em nota para o Diário do Transporte, o Metrô informou que houve uma falha pontual de três minutos, mas o atendimento já foi normalizado.



“A operação na Linha 15-Prata já foi normalizada. Mais cedo, das 6h39 às 6h41, tivemos uma ocorrência pontual com um trem. A composição foi esvaziada na estação Vila União e recolhida para o Pátio Oratório para checagem no sistema de tração.”



Willian Moreira para o Diário do Transporte