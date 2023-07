Empresas de ônibus de Campinas (SP) recebem aumento no valor do subsídio repassado pela prefeitura

Alteração nos valores foi necessária em razão do dissídio pago aos motoristas e da manutenção dos veículos

LUANA COUTINHO

As empresas e cooperativas que operam linhas de ônibus na cidade de Campinas (SP) receberam aumento no subsídio repassado pela prefeitura. A mudança foi publicada no Diário Oficial nesta quinta-feira, 6 de julho de 2023.

Foi defino o valor de R$ 169,6 milhões, sendo R$ 156 milhões destinados para o transporte público coletivo e R$ 13,6 para o PAI (Programa de Acessibilidade Inclusiva).

Em janeiro deste ano, a prefeitura havia decretado que o repasse seria de R$ 111,5 milhões, valor que ficou no limite da Lei Orçamentária Anual para o transporte.

A Emdec (Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas) explica que o aumento no valor do repasse precisou ser efetuado em razão do dissídio dos motoristas e da manutenção dos ônibus. No caso dos valores destinados ao PAI, a atualização não acontecia já há alguns anos.

O decreto nº 22.857 é o que atualiza o aumento do subsídio destinado ao transporte público coletivo de Campinas.

Luana Coutinho para o Diário do Transporte