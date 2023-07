Obras na região da Vila Brasilândia desviam linhas de ônibus nesta quinta-feira (6)

Alteração dos trajetos será temporária, durante o decorrer dos serviços

LUANA COUTINHO

Linhas de ônibus que circulam na região da Vila Brasilândia, Zona Norte da capital paulista, terão mudanças em seus trajetos, a partir das 8h desta quinta-feira, 6 de julho de 2023.

Os desvios de quatro itinerários serão feitos, temporariamente, em razão de obras na rua Vale do Sol, altura do número 115, no trecho entre as ruas Jardim Paraíso e Vale do Rio Doce.

As alterações vão vigorar durante o decorrer das obras. Confira as linhas afetadas:

1021/10 COHAB Brasilândia – Term. Pirituba

Ida: normal até a Rua Interativa, Rua Vale do Sol, Rua da Sinceridade, Rua José Honório da Silva, Rua Interativa, Rua Ilha da Juventude, prosseguindo normal.

Volta: normal até a Rua Ilha da Juventude, Rua Interativa, Rua Vale do Sol, Rua da Sinceridade, Rua José Honório da Silva, Rua Interativa, Rua Ilha da Juventude, prosseguindo normal.

1036/10 COHAB Brasilândia – Conexão Vl. Iório

9009/10 COHAB Brasilândia – Term. Cachoeirinha

Ida: Rua Interativa, Rua Vale do Sol, Rua da Sinceridade, Rua José Honório da Silva, Rua Interativa, Rua Ilha da Juventude, prosseguindo normal.

Volta: normal até a Rua Ilha da Juventude e Rua Interativa.

971C/10 COHAB Brasilândia – Metrô Santana

Ida: normal até a Rua Interativa, Rua Ilha da Juventude, Rua da Cooperação, prosseguindo normal.

Volta: normal até a Rua da Cooperação, Rua Ilha da Juventude, Rua Interativa e Rua Vale do Sol.

Luana Coutinho para o Diário do Transporte