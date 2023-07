Bilhete Único Bloqueado: SPTrans diz nesta quarta (05) que foram trocados 28 mil dos cerca de 40 mil cartões bloqueados de forma indevida

Filas ainda são grandes em alguns postos; TCM cobra explicações da Prefeitura

ADAMO BAZANI

A SPTrans (São Paulo Transporte), que gerencia o sistema de ônibus da capital paulista e o Bilhete Único, informou na manhã desta quarta-feira, 05 de julho de 2023, que foram trocados 28 mil dos cerca de 40 mil cartões bloqueados de forma indevida.

Até esta terça-feira (04), eram aproximadamente 20 mil cartões substitutos emitidos.

Como tem mostrado o Diário do Transporte, por causa de uma falha técnica, os bilhetes foram bloqueados indevidamente nas catracas dos ônibus desde sexta-feira, 30 de junho de 2023.

Muitos passageiros se viram constrangidos porque não tinham dinheiro para pagar a passagem e, logo nas primeiras horas do problema, nem motoristas, nem cobradores de ônibus ou agentes de estações de trem e metrô sabiam se podiam ou não liberar o transporte de graça.

A orientação da SPTrans, Metrô, CPTM, ViaMobilidade e ViaQuatro é que estes profissionais permitam o transporte gratuito de quem ainda estiver com o cartão bloqueado.

O passageiro é obrigado a ir até um posto da SPTrans nos terminais ou lojas para fazer a troca.

Os créditos do bilhete bloqueado são transferidos para o novo, mas podem estar disponíveis em até 72h, embora que a liberação tem ocorrido antes em diversos casos.

A SPTrans informou que para atender a demanda, as lojas de Santana e Jabaquara funcionam nesta semana entre 6h e 22h.

Os postos nos terminais continuam atendendo até 22h.

O TCM (Tribunal de Contas do Município ) cobra explicações da Prefeitura.

PRINCIPAIS DÚVIDAS:

Veja algumas das principais questões:

Quem teve o Bilhete Único bloqueado por esta falha o que deve fazer?

Deve ir a um posto da SPTrans levando o cartão bloqueado e o documento oficial original com foto

Vai ser cobrada a segunda via?

Não. Para este caso específico, a segunda via não será cobrada

O passageiro vai perder os créditos?

Não. A SPTrans diz que todos os créditos existentes no cartão bloqueado serão passados para o cartão novo

O passageiro pode usar na hora os créditos antigos no bilhete novo após a troca?

Nem sempre. O prazo para os créditos estarem disponíveis é de até 72 horas.

Quem perder horas ou dia de trabalho porque teve de ir a um posto da SPTrans vai ter atestado?

Sim. A SPTrans diz que emitirá um atestado de comparecimento referente a apenas as horas que o passageiro esteve no posto

Quem for passar o cartão e por causa dessa falha a catraca não liberou vai poder fazer a viagem?

Sim. Segundo a SPTrans, as empresas de ônibus foram orientadas para que os motoristas e cobradores permitam que o passageiro desembarque pela porta da frente desde que apareça a mensagem de bloqueio no validador. A STM (Secretaria dos Transportes Metropolitanos) diz também que orientou os agentes do Metrô e da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) a liberarem as catracas nas estações de trens, metrô e monotrilho. A ViaQuatro e a ViaMobilidade disseram que também orientaram a liberação da passagem nas estações das linhas que operam

Os dados pessoais dos passageiros vazaram desta vez?

Não. Em 23 dezembro de 2022, a SPTrans admitiu que vazaram os dados pessoas de 13 milhões de usuários do Bilhete Único de uma base de dados de abril de 2020, mas desta vez, a gerenciadora diz que não foi este tipo de problema.

Relembre o vazamento: https://diariodotransporte.com.br/2022/12/23/sistema-do-bilhete-unico-e-invadido-e-dados-pessoais-de-13-milhoes-usuarios-vazam-nao-e-necesssario-correr-para-postos-da-sptrans-diz-gerenciadora/

Este problema tem a ver com fraude?

A SPTrans diz que não.

Este problema tem relação as dificuldades que os passageiros têm relatado na leitura dos cartões em alguns ônibus ou para fazer as recargas?

Não, segundo a SPTrans é outro problema

O que ocorreu então?

A SPTrans explica que aconteceu um erro de sintaxe em seu sistema que enviou aos validadores uma lista de cartões a serem cancelados. Erro de sintaxe é uma mensagem que ocorre na informática, muitas vezes disparada indevidamente.

Quando foi identificado o problema?

Desde a noite de sexta-feira, 30 de junho de 2023

Quantas pessoas foram prejudicadas?

Até o momento, 40 mil cartões foram bloqueados indevidamente e a SPTrans diz que tenta evitar que este número aumente.

O Bilhete Único está apresentando uma série de problemas: bloqueios indevidos, dificuldade de leitura e recarga, suspeitas de fraudes e vazamento de dados. A tecnologia vai ser aperfeiçoada?

A SPTrans não deu nenhuma data para que a tecnologia evolua, mas disse que o processo de modernização da rede do Bilhete Único está em fase de desenvolvimento do sistema pela fundação contratada.

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes