Prefeitura de Mauá (SP) regulamenta espaço para embarque e desembarque de passageiros do transporte por aplicativo

Pontos de parada atendem solicitação de motoristas e usuários do transporte

LUANA COUTINHO

Os motoristas e passageiros de transporte por aplicativo de Mauá (SP) agora têm áreas reservadas para o embarque e o desembarque dos carros, na região central.

A medida atende solicitações de usuários e profissionais, sem desobedecer as leis de trânsito.

Entre os pontos destinados às paradas dos carros de aplicativos, estão uma baia na avenida Governador Mário Covas, uma na rua do Comércio, ao lado do Mauá Plaza Shopping, na rua Prefeito Américo Perrela, na avenida Dom José Gaspar e no rebaixamento do Boulevard.

Os locais reservados para este fim equivalem a 60 vagas de carros. Com estes espaços, a prefeitura pretende garantir mais segurança e conforto para quem trabalha e para quem utiliza o transporte por carros de aplicativo, sem comprometer a disponibilidade das vagas de estacionamento.

