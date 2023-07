Obras de recuperação da Ponte Cidade Jardim interditam trânsito e afetam ônibus

Devido aos bloqueios de faixas para obras, foi feita canalização no sentido bairro para ativação de faixa reversível para dar maior fluidez ao trânsito. Foi montada faixa reversível no sentido centro

ADAMO BAZANI

Por causa de obras de recuperação da estrutura, a Ponte Eng. Roberto Rossi Zuccolo (Ponte Cidade Jardim) está parcialmente bloqueada desde segunda-feira, 03 de julho de 2023. A previsão é de que estas obras durem 45 dias.

Foi feita canalização no sentido bairro para ativação de faixa reversível para dar maior fluidez ao trânsito. Foi montada faixa reversível no sentido centro

Há impactos nos ônibus.

A SPTrans informou que 13 linhas de ônibus estão operando com morosidade desde segunda-feira (3), em razão de obras na Ponte Eng. Roberto Rossi Zuccolo (Ponte Cidade Jardim), em ambos os sentidos. Não há desvio de itinerário e as equipes da SPTrans acompanham a operação do transporte público no local.

Linhas afetadas:

908T/10 Term. Pq. D. Pedro II – Butantã

6291/10 INOCOOP Campo Limpo – Term. Bandeira

647A/10 Valo Velho – Pinheiros

647P/10 COHAB Adventista – Term. Pinheiros

8605/10 Term. Campo Limpo – Term. Bandeira

5119/10 Term. Capelinha – Lgo. São Francisco

5119/22 Term. João Dias – Lgo. São Francisco

7181/10 Cid. Universitária – Term. Princ. Isabel

775F/10 Jd. das Palmas – Hosp. das Clínicas

775F/31 Jd. das Palmas – Pq. do Povo

7040/10 Paraisópolis – Pinheiros

N742/11 Term. João Dias – Term. Pinheiros

N839/11 Metrô Butantã – Metrô Vl. Mariana

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes