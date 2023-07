Linhas de ônibus são desviadas na região do Iguatemi a partir desta terça-feira (4), em razão de obras do Monotrilho do Metrô

Avenida Ragueb Chohfi será bloqueada no sentido bairro e coletivos terão que mudar seus itinerários

LUANA COUTINHO

Por conta das obras da Linha 15 – Prata do Monotrilho do Metrô, a avenida Ragueb Chohfi será interditada, a partir desta terça-feira, 4 de julho de 2023, no trecho entre a rua Luiza de Jesus Ferreira e a avenida Bento Guelfi, no Jardim Iguatemi, Zona Leste da capital paulista.

Os bloqueios têm duração prevista de 60 dias e vão ocorrer sempre durante a noite, das 22h às 4h.

As interdições da avenida Ragueb Chohfi desviam temporariamente o trajeto de 14 linhas de ônibus que operam na região.

Veja os desvios:

054/10 Jd. Palanque – Hosp. Sapopemba

3739/10 Recanto Verde Sol – Metrô Itaquera

373L/10 Jd. Limoeiro – Metrô Itaquera

3742/10 Jd. Laranjeira – Metrô Itaquera

3761/10 3A. Divisão – Metrô Carrão

3785/10 COHAB Barro Branco – Metrô Itaquera

3787/10 Cid. Tiradentes – Metrô Itaquera

3789/10 Cid. Tiradentes – Metrô Itaquera

Ida: sem alteração.

Volta: normal até Av. Ragueb Chohfi, Av. Bento Guelfi, R. Lucas Fildes, Rua Prof. Pedro Antônio Pimentel, seguindo normal.

4020/10 E.T. Itaquera – Jd. Novo Horizonte

Sentido único: normal até Av. Ragueb Chohfi, Av. Bento Guelfi, R. Lucas Fildes, R. Prof. Pedro Antônio Pimentel, R. Matias Correia, R. Lucas Fildes, Av. Bento Guelfi, Av. Ragueb Chohfi, seguindo normal.

3539/10 Cid. Tiradentes – Metrô Bresser

407N/10 Term. Cid. Tiradentes – Metrô Penha

4018/10 Metalúrgicos – Term. São Mateus

N406/11 Term. Cid. Tiradentes – Term. São Mateus

N431/11 Term. São Mateus – Jd. Limoeiro

Sentido único: normal até Av. Bento Guelfi, R. Ribeirão dos Arcos, R. Matias Correia, Av. Sertão dos Mapaxós, R. Lucas Fildes, R. Prof. Pedro Antônio Pimentel, seguindo normal.

Luana Coutinho para o Diário do Transporte