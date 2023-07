Durante período de férias escolares, quatro linhas de ônibus de Vitória da Conquista (BA) têm mudança na grade horária

Mudança teve iniciou na segunda-feira (3) e seguirá durante o período de recesso

LUANA COUTINHO

Neste mês de julho, época de férias escolares, a Semob (Coordenação de Transporte Público da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana) de Vitória da Conquista (BA) vai realizar alterações nos horários operacionais de quatro linhas de ônibus.

As mudanças começaram a valer nesta segunda-feira, 3 de julho de 2023 e vão seguir durante todo o período de recesso das aulas.

De acordo com a Semob, a medida foi adotada para manter a modicidade tarifária.

Os horários da linha D30 – Vilas Serranas – Uesb, passam a ser intercalados com os da linha D33 – Conquista VI – Uesb, assim os usuários passam a ter mais opções de ônibus em direção à Uesb.

Na zona oeste, a linha D30 será intercalada com a R01, assim, os passageiros terão veículos disponíveis com intervalos de oito minutos tanto no sentido centro, quanto foi no sentido bairro.

Veja os horários das linhas:

Luana Coutinho para o Diário do Transporte