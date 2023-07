Cartão Isento da Urbs, em Curitiba (PR), tem prazo de validade prorrogado até o fim deste ano

Prova de vida de beneficiários foi suspensa até 31 de dezembro

LUANA COUTINHO

Idosos acima de 65 anos e demais beneficiários do Cartão Isento da Urbs (Urbanização de Curitiba), no Paraná, tiveram a validade dos cartões prorrogada até o fim deste ano. A empresa informou nesta terça-feira, 4 de julho de 2023, que suspendeu o prazo para prova de vida até o dia 31 de dezembro.

Além das pessoas com mais de 65 anos, pessoas com deficiência ou patologias crônicas e aposentados por invalidez que são portadores cartão, também não precisarão fazer a revalidação do benefício até dezembro deste ano.

A prorrogação está prevista no ato 033/2023. O prazo anterior teria vencido em 30 de junho.

Com a mudança do prazo, a prova de vida será retomada no dia 2 de janeiro de 2024.

Para fazer o Cartão Isento, que tem validade de um ano, é necessário agendar atendimento no site da Urbs e apresentar um documento de identificação com data de nascimento e filiação, CPF e comprovante de residência atualizado.

Luana Coutinho para o Diário do Transporte