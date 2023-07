Tribunal de Contas solicita esclarecimentos à Prefeitura de São Paulo sobre problemas de cancelamento indevido de cartões do Bilhete Único

SPTrans explica que problema teria sido “falha técnica”

VINICIUS DE OLIVEIRA

Após relatos sobre o cancelamento indevido de cartões do Bilhete Único, o Tribunal de Contas do Município de São Paulo (TCMSP) novamente procurou a prefeitura do município para melhores esclarecimentos.

O órgão questiona a administração pública sobre as razões do novo problema com os cartões, as medidas tomadas para resolver a situação e a forma de diminuir o impacto aos moradores de São Paulo.

Segundo a SPTrans, o cancelamento teria sido consequência de uma ‘falha técnica’.

Anteriormente, em junho, o TCM enviou um ofício à prefeitura referente a falhas na recarga dos cartões, possivelmente ocasionada por instabilidades na conexão de internet.

A prefeitura agendou uma sessão plenária para esta quarta-feira, 05 de julho de 2023, para apresentar as ações de resolução adotadas.

Como mostrou o Diário do Transporte, os motoristas e cobradores foram orientados a deixar os proprietários destes bilhetes cancelados a descerem pela porta da frente dos ônibus.

