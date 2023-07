Squad, do grupo Águia Branca, amplia oportunidade de negócios às agências de viagens

Empresa revela tendências do turismo rodoviário para as férias de julho 2023 e destaca a importância da segurança como diferencial competitivo

VINICIUS DE OLIVEIRA

A Squad, empresa do Grupo Águia Branca que opera pacotes turísticos rodoviários e é especializada em planejamento e logística de transporte para eventos, antecipa tendências do comportamento da demanda de mercado para as férias de julho 2023 e destacada a segurança como fator competitivo mais importante para as agência de viagens que, cada vez mais, atuam no segmento.

De acordo com as empresa, destinos de montanhas lideram a procura por viagens em julho de 2023, além da demanda por eventos corporativos. Lideram o ranking no modal rodoviário as viagens do segmento turismo religioso, seguido do esportivo e educacional.

Segurança faz a diferença

A fiscalização nas estradas já apreendeu mais de dois mil ônibus clandestinos em 2023. Segundo a Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT, só nos primeiros quatro meses deste ano foram realizadas 1.032 apreensões.

Ônibus sem manutenção, problemas graves de segurança e descaso geral com as regras são alguns dos fatores que motivam a crescente fiscalização para retirar das estradas os veículos clandestinos e irregulares. Em 2021, foram 2.491 veículos apreendidos e, em 2022, esse número chegou a 3.467.

“Muitas vezes, o cliente vislumbra apenas o valor mais acessível em relação ao transporte que vai contratar. Mas, os riscos que o usuário corre ao escolher este tipo de transporte são inúmeros, a exemplo de estar dentro de um veículo sem vistoria e com motoristas sem a devida habilitação. Não é à toa que 43% de acidentes estão relacionados a causas humanas”, destaca Letícia Pineschi, conselheira e porta-voz da Associação Brasileira das Empresas de Transporte Terrestre de Passageiros – ABRATI.

Saídas garantidas

Na prateleira virtual voudesquad.com.br, ganham destaque dois roteiros com saídas garantidas e que agradam tanto a criançada como os adultos. Um deles é para o maior parque de diversão da América Latina e o primeiro multitemático, Beto Carreiro. E o outro, para o parque Themas dos Laranjais e Hot Beach, situado em Olímpia, uma das cidades que mais recebe turistas no Brasil.

“Essas informações sinalizam, aos agentes de viagens pouco familiarizados com a movimentação rodoviária, a oportunidade de empreenderem novos negócios com segurança”, ressalta Deomar Assunção, CEO da Squad.

Vinicius de Oliveira, para o Diário do Transporte