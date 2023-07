Inscrições do processo seletivo para vagas de estágio do Metrô começam nesta terça-feira (4)

Estudantes de ensino superior e técnico poderão se candidatar

LUANA COUTINHO

Estudantes do ensino superior e técnico que têm interesse em estagiar no Metrô de São Paulo podem realizar sua inscrição para o preenchimento de 26 vagas, mais formação de cadastro reserva. As inscrições começam nesta terça-feira, 4 de julho de 2023 e seguem até o meio-dia do próximo dia 19 de julho.

Os candidatos vão participar de um processo seletivo online, realizado em parceria com o CIEE (Centro de Integração Empresa Escola).

Interessados devem estar regularmente matriculados do 1º ao penúltimo ano do ensino superior e 1º ou 2º semestre do ensino técnico, ser brasileiro(a) nato(a), naturalizado(a) ou estrangeiro(a) com visto permanente no País e ter idade mínima de 18 anos, até a data da admissão. Os candidatos devem ter a documentação eleitoral atualizada e, no caso dos jovens do sexo masculino, estar em dia com as obrigações do Serviço Militar. E não ter feito estágio por período superior a doze meses no Metrô, exceto pessoas com deficiência (Art. 11 da Lei 11.788/08).

A carga horária diária de trabalho será de 6 horas, de segunda a sexta-feira, totalizando 30 horas semanais. O valor da bolsa-auxílio para estagiários de nível superior é de R$ 8,50 por hora e para os de nível técnico, R$ 7,50 por hora. Os estagiários também terão seguro contra acidentes pessoais, auxílio alimentação auxílio refeição e bilhete de serviço.

O local de estágio será definido de acordo com as necessidades do Metrô.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site do CIEE: https://pp.ciee.org.br/vitrine/10438/detalhe

Luana Coutinho para o Diário do Transporte