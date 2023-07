Guerino Seiscento adquire 28 novos ônibus Scania e Mercedes-Benz para operação interestadual e intermunicipal em seis estados do país

Frota conta com 16 veículos com chassis Scania, modelo K410, Euro6, com carroceria Comil Campione Invictus DD e 12 Mercedes Benz, modelo OF-1721, Euro6, com carroceria Comil, modelo Campione 3.25

A empresa Guerino Seiscento adquiriu 28 novos ônibus zero para realizar o transporte de passageiros nos seis estados diferentes em que opera, São Paulo, Paraná, Minas Gerais, Distrito Federal, Mato Grosso do Sul e Goiânia.

Dentre os coletivos, 16 possuem chassis Scania, modelo K410, Euro6, com carroceria Comil Campione Invictus DD, na configuração de 40 lugares semi-leito e 12 leitos. O veículo também conta com bancos equipados com entrada USB, geladeira e banheiro.

Estes irão circular nas linhas de Campo Grande (MS) à São Paulo (SP), passando pelas cidades de Ribas do Rio Pardo (MS), Águas Claras (DF), Três Lagoas (MS), com dois itinerários via Alta Paulista, passando pelas cidades de Dracena, Adamantina e Osvaldo Cruz, Tupã a Marília, Bauru e via Noroeste na ligação Três Lagoas, Andradina, Araçatuba, Birigui, Penápolis, Lins, Bauru, realizando também a ligação de Três Lagoas (MS) à São Paulo (SP) via Penápolis (SP) e São José do Rio Preto (SP).

Os outros 12 ônibus adquiridos possuem chassis Mercedes Benz, modelo OF-1721, Euro6, com carroceria Comil, modelo Campione 3.25, na configuração de 44 lugares. Possuem ar-condicionado, entrada USB nos bancos e banheiro.

Tanto o modelo Scania como o Mercedes-Benz contam com bancos de couro, diferencial destacado pela empresa.

Atualmente, a Guerino Seiscento é administrada por Irani Seiscento Vellini e João Carlos Seiscento e opera nos segmentos interestadual, intermunicipal e fretamento.

Vinicius de Oliveira, para o Diário do Transporte