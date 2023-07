Posto de atendimento do bilhete único do Terminal Grajaú muda de local a partir deste domingo (2)

Alteração será feita em razão de obras; posto provisório fica no interior do terminal

LUANA COUTINHO

A partir deste domingo, 2 de julho de 2023, o Posto de Venda e Atendimento do Terminal Grajaú, na Zona Sul da capital paulista, será fechado para obras.

Os passageiros serão atendidos, provisoriamente, em um posto instalado no bloco D, próximo à administração e ao CCO do Terminal. O atendimento no posto provisório será feito todos os dias, das 6h às 20h.

A mudança no local de atendimento precisou ser realizada para que os serviços de melhorias fossem feitos.

Durante o período de obras do posto de atendimento, os passageiros que buscam por recarga de bilhete único ou pagamento de taxas deverão se dirigir a outros terminais. As máquinas de autoatendimento localizadas no Terminal Grajaú continuam funcionando normalmente.

Veja quais serviços continuam sendo realizados no posto provisório:

Alteração de e-mail e ou CPF cadastrados

Análise de matrícula bloqueada

Análise do Bilhete Único bloqueado

Análise do Bilhete Único com falha

Atualização de cadastro com divergência ou bloqueado

Cancelamento do Bilhete Único (perda/furto/roubo)

Cobrança indevida na integração

Compra de crédito errada

Créditos não liberados

Extrato de utilização/recarga (até 15 dias)

Verificação de gratuidade de Estudante não gerada

Inclusão de Nome Social

Disponibilização de selos Umes/Une

Informações sobre o Bilhete Único

Luana Coutinho para o Diário do Transporte