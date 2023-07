Motoristas do Grupo Belarmino ficam entre os 50 melhores profissionais do setor

Trabalhadores receberam homenagem na última quinta-feira (29), na sede da empresa

LUANA COUTINHO

Dois motoristas da empresa Vila Real Transportes e Serviços, do Grupo Belarmino, ficaram entre os 50 melhores profissionais do setor. A premiação aconteceu durante o Rodeio de Caminhões Raízen 2023, evento que tem como foco a segurança viária e que avalia as habilidades de motoristas de caminhão.

Na última quinta-feira, 29 de junho de 2023, os motoristas Edvaldo Rodrigues Moreira e Moacyr Ferreira de Oliveira receberam uma homenagem na sede do Grupo Belarmino, em Campinas (SP). Eles foram selecionados para participar das etapas regionais, junto com outros 198 profissionais que trabalham em cerca de 40 transportadores parceiros da Raízen. Estes 200 participantes foram os motoristas com melhores marcas de segurança e zero acidentes.

Edvaldo chegou a ser campeão na segunda etapa eliminatória do Sudeste I, após a participação nas etapas regionais.

Além da homenagem na empresa, os motoristas receberam presentes e foram parabenizados pela preocupação com segurança. Os 50 melhores condutores receberam do Rodeio de Caminhões Raízen estadias de um fim de semana em um resort com toda a família.

Luana Coutinho para o Diário do Transporte