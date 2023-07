Linha 3-Vermelha do Metrô opera trecho com via única neste domingo (02) para instalação de porta de plataforma

Velocidade é reduzida

ADAMO BAZANI

O trecho entre as estações Pedro II e Brás,da linha 3-Vermelha do Metrô tem circulação de trens neste domingo, 02 de julho de 2023, por via única para obras de instalação de portas de plataforma na estação Pedro II

Com isso, os trens precisam se revezar de sentido e a velocidade é reduzida em toda a linha.

Foram interditadas duas plataformas, sendo uma na estação Pedro II, onde o serviço é realizado os serviços, e outro na estação Brás, em razão da circulação dos trens por via única no trecho entre essas duas estações.

As composições atendem aos passageiros de forma intercalada nas plataformas das estações Pedro II e Brás, atendendo tanto aos passageiros que viajam no sentido Corinthians-Itaquera quanto àqueles cujo destino é a estação Palmeiras-Barra Funda.

O Metrô relaciona onde já existem portas de plataforma.

“Na Linha 3-Vermelha, as estações Vila Matilde, Belém e Bresser-Mooca já contam com portas de plataforma em operação. Essas estruturas também já estão posicionadas nas estações Corinthians-Itaquera e Palmeiras-Barra Funda e entram em testes no segundo semestre. No mesmo período, o Metrô inicia a instalação do equipamento na estação Guilhermina-Esperança. As plataformas da estação Carrão-Assaí Atacadista estão recebendo as adequações necessárias em suas estruturas e as instalações elétricas. Já está contratada pelo Metrô a implantação de 88 fachadas de plataformas em estações das linhas 1-Azul, 2-Verde e 3-Vermelha”

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes