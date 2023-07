Ciferal é extinta definitivamente neste sábado, 1º de julho de 2023, com incorporação total pela Marcopolo

Assembleia Geral Extraordinária ocorreu nesta sexta-feira (30) com aprovação de credores

ADAMO BAZANI

Colaborou Luana Coutinho

A tradicional marca Ciferal, de carrocerias de ônibus, fundada em 1955, foi extinta definitivamente neste sábado, 1º de julho de 2023.

Em Rato Relevante ao Mercado, documento ao qual o Diário do Transporte teve acesso, a encarroçadora Marcopolo, que já era proprietária da marca desde 1999, informou que nesta sexta-feira, 30 de junho de 2023, em assembleia geral extraordinária, os acionistas aprovaram a incorporação total e a extinção da marca.

No comunicado, a Marcopolo justifica a decisão à necessidade de aumento de eficiência e redução dos custos operacionais e de logística.

os acionistas da Companhia, reunidos em Assembleia Geral Extraordinária, aprovaram a incorporação pela Marcopolo da controlada Ciferal Indústria de Ônibus Ltda.. Por meio da incorporação, a Ciferal será extinta e sucedida pela Marcopolo, em todos os seus direitos e obrigações. A incorporação entra em vigor e passará a surtir seus efeitos a partir de 1º de julho de 2023, possibilitando o aumento da eficiência operacional e sinergias existentes entre as sociedades, a racionalização de custos operacionais, logísticos e administrativos, bem como otimizará a gestão da Companhia

O Diário do Transporte já tinha anunciado em 29 de maio de 2023, a intenção da Marcopolo em extinguir a marca, mas era necessária a decisão nesta assembleia.

O fato relevante é assinado pelo diretor de Relações com Investidores, José Antonio Valiati.

O Diário do Transporte mostrou que em 11 de março de 2022, a Marcopolo S.A. chegou a reativar a razão social Ciferal Industria de Ônibus LTDA (BRCF).

Na ocasião, a razão social San Marino Ônibus LTDA foi desativada, sendo substituída pela Ciferal.

HISTÓRICO:

A Ciferal (Comércio e Indústria de Ferro e Alumínio) – Indústria de ônibus, de Xerém, Rio de Janeiro, foi fundada em 1955 por Fritz Weissmann. A tradicional Ciferal, responsável por exemplo pela popularização do uso do duralumínio em carrocerias, com o modelo Dinossauro, eternizado na Viação Cometa, depois de crises e até estatização teve 50% comprados pela Marcopolo em 1999. Em 2011, Marcopolo comprou a Ciferal inteira.

A Ciferal, ao longo da história, se destacou com o uso de duralumínio nas carrocerias de ônibus, deixando os veículos mais leves e resistentes à corrosão.

Um dos modelos mais icônicos com este material foi o Dinossauro, feito em projeto conjunto com a Viação Cometa para substituir os Morubixabas (GMPD 4104) que eram importados.

A produção ocorreu entre 1972 e 1982, quando a Ciferal faliu, após ter a situação econômica agravada pelo cancelamento de uma encomenda de 200 trólebus pela CMTC (Companhia Municipal de Transportes Coletivos). Maquinário, peças e matérias-primas já tinham sido comprados antes do cancelamento.

A Ciferal chegou a ser estatal. Após a falência, decretada em 29 de junho de 1982, marca e companhia foram encampadas pelo Estado do Rio de Janeiro, na gestão do então governador Leonel Brizola. A produção recomeçou em 1983. Em homenagem a esta compra, as primeiras unidades feitas com os moldes do modelo Padron Alvorada para a CTC (Companhia de Transportes Coletivos), empresa pública da cidade do Rio de Janeiro, foram denominadas de Padron Briza.

Está na história da Ciferal a fabricação de um dos primeiros modelos de ônibus biarticulados do Brasil, em 1991, para o sistema de transportes de Curitiba.

A “reprivatização” ocorreu em 1995, quando em leilão, a Ciferal foi arrematada pela RJ Administração e Participações S.A, formada por cerca de 200 empresas dos estados do Rio, Espírito Santo e sul de Minas, a maioria, donos de viações.

Em 1999, a RJ Administração e Participações S.A. vendeu 50% da Ciferal para a Marcopolo, de Caxias do Sul (RS) e em 2001, a encarroçadora gaúcha comprou os outros 50%.

Marcou a era da entrada da Marcopolo no negócio, o lançamento do modelo Ciferal Turquesa, que já tinha semelhanças com o modelo Torino da Marcopolo, até hoje (com as devidas atualizações), carro chefe dos ônibus urbanos da encarroçadora gaúcha, sendo feito predominantemente agora na planta de São Mateus (ES).

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes