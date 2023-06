Uberlândia (MG) oferece linhas especiais de ônibus para vestibulandos da UFU neste domingo (02)

Sistema ganha reforço a partir das 7h50

ARTHUR FERRARI

Neste domingo, 2 de julho de 2023, os vestibulandos da UFU (Universidade Federal de Uberlândia) terão linhas especiais de ônibus a disposição.

De acordo com a prefeitura, são três itinerários que funcionarão reforçando o sistema juntamente com as linhas já existentes.

Passageiros podem acompanhar horários e linhas através do site da prefeitura ou do aplicativo UdiBus, disponível para Android e IOS.

Confira as linhas especiais:

S906 (Terminal Central- UFU Campus Umuarama): com saídas às 7h50, 8h20, 8h50 e 9h20 da Plataforma B do Terminal Central; ao término das provas, estará disponível na porta da Campus Umuarama para volta ao Terminal Central

S907 (Terminal Central- Escola Municipal Professor Domingos Pimentel de Ulhôa): com saídas às 8h, 8h30 e 9h da Plataforma E do Terminal Central; ao término das provas, estará disponível na porta da escola para volta ao Terminal Central

S908 (Terminal Central- Escola Municipal Professor Otávio Batista Coelho): com saídas às 8h10, 8h40 e 9h10 da Plataforma A do Terminal Central; ao término das provas, estará disponível na porta da escola para volta ao Terminal Central.

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte