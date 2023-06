Passarela de passageiros da estação Presidente Altino das linhas 8-Diamante e 9-Esmeralda está em péssimo estado de conservação

Risco de acidente é diário, aliado a falta de segurança e precariedade da estrutura



WILLIAN MOREIRA



Todos os dias a estação Presidente Altino, que atende as linhas 8-Diamante e 9-Esmeralda de trens urbanos em São Paulo, recebe milhares de pessoas que transitam pela região.



Para embarcar ou sair da estação da ViaMobilidade, é necessário utilizar uma passarela que permite a circulação acima dos trilhos do pátio de trens no local, mas de uma maneira pouco segura.



O Diário do Transporte esteve no local e constatou vários problemas na estrutura da travessia, que põe em risco todos que por ali passam. Há rachaduras no concreto, ausência de corrimãos, iluminação com adaptações, vãos entre as peças da passarela e concreto aparente.



No acesso para a Avenida Manoel Pedro Pimentel, a rampa que deveria contribuir para acessibilidade tem vários pontos com a grade faltando partes ou com ferrugem aparente. Já na escada fixa, os problemas são ainda piores com rachaduras na mureta e ausência de revestimento ou massa de concreto em algumas partes, deixando vergalhões de ferro totalmente expostos.



A pior situação está na união da passarela com a rampa de acesso e a escada, onde há um vão de quatro centímetros.



Os problemas encontrados são resultado de falta de manutenção preventiva para a conservação de toda a estrutura.



A iluminação é outro problema, já que há postes instalados na área de circulação de pessoas onde um fio está esticado de forma exposta as ações do tempo, quando deveria passar internamente por conduítes, que garantem a proteção para a parte elétrica e para as pessoas que passam pelo local.



Em nota enviada ao Diário do Transporte, a Secretaria de Parcerias em Investimentos (SPI) informa que o espaço é de responsabilidade da Prefeitura de Osasco, porém a prefeitura dize que em acordo com a ViaMobilidade, passou para a concessionária do transporte de passageiros a responsabilidade de conservar e efetuar a recuperação da passarela.



Já a ViaMobilidade diz que segue o contrato de concessão e as regras nele definidas, com a estrutura passando por limpeza e, nas próximas semanas, rececbendo intervenções para reparo.

Nota da ViaMobilidade:

“Conforme previsto no contrato de concessão das linhas 8 e 9, a ViaMobilidade está dentro do prazo para executar a reforma da Estação Presidente Altino. No momento, a concessionária realiza constantemente a limpeza no local e, para as próximas semanas, estão programadas intervenções para os devidos reparos nas estruturas civis.”





