Número de usuários utilizando o transporte coletivo de Balneário Camboriú (SC) aumentou 13% após o início da Tarifa Zero

Cerca de 1.570 pessoas utilizam o sistema diariamente

ARTHUR FERRARI

A Prefeitura de Balneário Camboriú (SC) anunciou que após quinze dias do início da medida que garantiu passagens gratuitas para toda a população no transporte coletivo municipal, o número de passageiros aumentou em 13%.

O número é maior em relação ao mesmo período de março, como explica o prefeito Fabrício Oliveira. “De 12 a 25 de junho agora, houve um registro de 21.980 passageiros nas quatro linhas operantes. No mesmo período de tempo, em março passado, foram 19.104 passageiros, ou seja, registramos um aumento superior aos 2.800 passageiros, o que representa 13% a mais de usuários no sistema. Incentivar o uso de transporte público em Balneário Camboriú é a meta que perseguimos ao instalar o novo sistema com tarifa zero”.

Dados coletados pelo município apontam que em março a média diária de passageiros no transporte foi de 1.364, enquanto em junho, já com a tarifa Zero instituída, a média foi de 1.570.

Ainda segundo o prefeito, a expectativa é que a gratuidade do transporte faça com que cada vez mais pessoas utilizem o transporte coletivo. Já há estudos para a ampliação de linhas. “O sistema está sendo aperfeiçoado no dia a dia. Novos pontos de ônibus serão incorporados, por exemplo. Também estudamos a ampliação das linhas disponíveis para melhorar ainda mais o sistema”, explica o prefeito.

Vale lembrar que o sistema municipal é totalmente subsidiado pelo Município através da contratação emergencial da empresa Transpiedade, como noticiou o Diário do Transporte.

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte