Navegantes (SC) realiza mutirão de atendimento para cadastramento e emissão de cartões de transporte coletivo neste sábado (1º)

Ônibus municipais começam a circular na cidade nesta segunda-feira (3)

LUANA COUTINHO

Acontece neste sábado, 1º de julho de 2023, um mutirão para cadastramento e emissão de cartões do transporte coletivo da cidade de Navegantes, em Santa Catarina.

O atendimento aos passageiros será feito na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, localizado na avenida Prefeito José Juvenal Mafra, 498, no Centro, das 8h ao meio-dia e das 13h às 18h.

Os moradores também poderão fazer a recarga do cartão e utilizar como pagamento nos ônibus municipais, que começam a circular na cidade nesta segunda-feira (3).

Durante os dois primeiros meses de operação, as linhas do Dengo Dengo, nome do transporte municipal de Navegantes, terão 25% de desconto, assim, quem pagar a tarifa direto nos ônibus, vai desembolsar R$ 3, já com a recarga antecipada do cartão, a passagem custará R$ 2,88.

As operações iniciais do Transporte Dengo Dengo contam com cinco linhas, que vão atender todos os bairros do município, inclusive nos finais de semana e feriados.

Veja os documentos necessários para emitir o cartão:

Para usuários pagantes

– Documento oficial com foto (RG ou CNH)

Para usuários com benefícios

Para idosos (gratuidade)

– RG

– CPF

– Comprovante de residência atualizados

(originais e cópias)

Para pessoas com deficiência (PCDs) e com fibromialgia (gratuidade)

– Atestado médico ou laudo médico que comprove a condição / deficiência permanente

– RG

– CPF

– Comprovante de residência atualizado

(originais e cópias)

Observação: O benefício também se estende ao responsável do PCD caso seja necessário para a locomoção do usuário e esteja expressamente descrito no laudo/atestado médico.

Para estudantes (50% de desconto)

– Declaração de matrícula emitida pela entidade/instituição

– RG

– CPF

– Comprovante de residência atualizado

(originais e cópias)

Luana Coutinho para o Diário do Transporte