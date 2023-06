Cuiabá terá entrega de 42 ônibus 0 km na segunda (03), diz prefeitura

ADAMO BAZANI

A prefeitura de Cuiabá (MT) anunciou que na segunda-feira, 03 de junho de 2023, realiza uma apresentação de 42 ônibus zero quilômetro comprados pelas concessionárias para o transporte público municipal.

Segundo nota da administração, com esses novos ônibus, Cuiabá atinge a marca de 200 veículos renovados, sendo 192 ônibus e mais nove novas vans do Projeto Buscar desde 2021.

Além disso, ainda segundo a prefeitura, 75% da frota passam a ter ar-condicionado.

Foram entregues 144 novos veículos em 2021 e, seis meses após, já em 2022, foram mais seis ônibus novos e mais 9 vans.

Ainda precisam ser trocados 177 ônibus para o cumprimento da promessa de 100% da frota com ar-condicionado até o fim de 2024.

Além do equipamento de refrigeração, os ônibus possuem câmeras (4 em cada coletivo), sistema de bilhetagem, GPS, adaptações com elevadores para Pessoas com Deficiência – PCDs, Wi-Fi e entrada para carregadores para celulares do tipo USB.

A frota do sistema municipal de linhas de Cuiabá é formada por 369 ônibusque atendem a um total de 210 mil usuários/dia.

As linhas de ônibus foram divididas em quatro lotes, arrematados por quatro empresas: Integração Transporte LTDA, Caribus Transportes e Serviços LTDA, Rápido Cuiabá Transporte Urbano LTDA e Viação Paraense LTDA.

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes