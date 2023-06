Prefeitura de Passo Fundo (RS) anuncia redução no valor da tarifa de ônibus

Mudança no preço da passagem acontece após aprovação do pagamento de subsídio ao transporte público

LUANA COUTINHO

A prefeitura de Passo Fundo (RS) anunciou nesta quinta-feira, 29 de junho de 2023, que o valor da tarifa de ônibus municipal será alterado, a partir da próxima segunda-feira (3). A passagem terá redução de 10%, saindo dos atuais R$ 5,50 para R$ 4,95. O desconto na tarifa é possível após a aprovação do subsídio fornecido ao transporte público.

De acordo com o prefeito, Pedro Almeida, antes que o subsídio fosse aprovado pela Câmara, no mês de março deste ano, a administração municipal recebeu planilhas de custo das empresas Codepas e Coleurb, que solicitavam alteração do valor da passagem de R$ 5,50 para R$ 6,66 e R$ 6,88.

“Com a proposta que construímos e o apoio da maioria dos vereadores, não só evitamos este reajuste como também conseguimos baixar o valor da tarifa para R$ 4,95, depois de estudos técnicos do setor competente da Prefeitura”, destaca o prefeito de Passo Fundo.

Em contrapartida ao subsídio, o município cobrará das empresas medidas para qualificar o transporte público, como ampliação de horários de linhas.

A proposta do subsídio foi elaborada pelo Executivo e aprovada pela Câmara de Vereadores em maio.

Luana Coutinho para o Diário do Transporte