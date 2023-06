Passagens de ônibus de São João da Boa Vista (SP) podem ser compradas por aplicativo

Pagamento poderá ser feito com cartão de crédito

LUANA COUTINHO

Os usuários de ônibus da cidade de São João da Boa Vista (SP) agora podem comprar passagens de ônibus via aplicativo e realizar o pagamento com cartão de crédito.

Além de carregar o Cartão Comum, o aplicativo MoV São João também disponibiliza compra de créditos para gerar QR Code.

O objetivo da novidade é facilitar a aquisição das passagens de ônibus, já que agora os usuários não precisam se deslocar aos postos físicos e podem fazer tudo pelo celular.

O Cartão Comum é destinado a todos que utilizam ônibus para circular na cidade e pode ser feito diretamente no posto de atendimento da MoV São João. Basta apresentar documento de identificação oficial que tenha os números do RG e CPF, junto com um comprovante de residência atualizado.

O passageiro recebe o Cartão Comum na hora e para validar o cadastro, deve realizar uma recarga de, no mínimo, R$ 15.

Além do desconto na tarifa, comparado ao pagamento em dinheiro, o cartão também dá direito a integração nos ônibus, por até uma hora.

O valor da passagem para quem paga em dinheiro é de R$ 4,65, já os passageiros que pagam com o cartão ou por QR Code, pagam R$ 4,30.

Luana Coutinho para o Diário do Transporte