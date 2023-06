Jales (SP) rescinde com a Jauense e contrata Terra Auto Viação para operar transporte municipal com tarifa zero

Contratação emergencial por 12 meses tem custo total de R$ 2,9 milhões e garante gratuidade para todos os usuários do sistema de ônibus municipais

ALEXANDRE PELEGI

Jales, cidade de 50 mil habitantes do interior paulista, está com nova empresa de transporte coletivo.

Os novos serviços começaram nessa terça-feira, 27 de junho de 2023.

Na última sexta-feira (23) a prefeitura publicou decreto rescindindo o contrato com a empresa Auto Viação Jauense. A medida ocorreu após diversas tratativas visando a regulamentação do serviço não terem sido cumpridas empresa.

Pelo decreto, a empresa ficou proibida de licitar ou firmar novos contratos com o município pelo prazo de dois anos.

Para operar em lugar da Jauense, a prefeitura contratou de forma emergencial a empresa Terra Auto Viação.

Conforme publicado no Diário Oficial do Estado dessa quinta-feira (29), o contrato por 12 meses tem o valor de R$ 2,9 milhões (R$ 2.891.438,88), o que representa o pagamento à nova empresa de R$ 240 mil mensais (R$ 240.953,24).

Os serviços começaram com quatro ônibus, o dobro do que era ofertado anteriormente. Todos são ano 2017 e com ar-condicionado.

O prefeito Luis Henrique Moreira afirmou que, por se tratar de um contrato emergencial, não haverá tarifa para os usuários do transporte público. “Todos os passageiros poderão embarcar a custo zero, a partir do Terminal Rodoviário Prefeito José Antônio Caparroz”, informou a prefeitura.

Por se tratar de um contrato emergencial, alguns pontos ainda estão sendo organizados quanto aos horários de embarque dos passageiros.

Segundo o prefeito, além da “tarifa zero”, o serviço será ofertado até às 21h.

Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transportes