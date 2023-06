Campos de Goytacazes (RJ) define normas para concessão da bilhetagem eletrônica

Decreto municipal objetiva permitir integração do sistema de transporte através de cartão inteligente com transferência entre linhas

ALEXANDRE PELEGI

A Prefeitura de Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro, publicou decreto nessa quarta-feira, 28 de junho de 2023, em que define as normas para a concessão do Sistema de Bilhetagem Eletrônica (SBE) no município.

O município quer modernizar o sistema, com pagamento de tarifa única independentemente das linhas, distância e quilometragem.

O novo SBE de Campos vai permitir o pagamento das integrações previstas com a implantação das estações para permissionários e concessionárias após licitação.

Com o critério da maior oferta pelo valor de outorga, o certame definirá a empresa que implantará o sistema, permitindo a coleta e o processamento de dados para o planejamento e controle do desempenho dos serviços.

O presidente do IMTT (Instituto Municipal de Trânsito e Transporte, Nelson Godá, explicou que o sistema de bilhetagem nos moldes proposto propiciará o controle numérico dos passageiros de forma que todos os usuários sejam contabilizados pelos validadores dos ônibus.

“O decreto consolida os estudos feitos sobre a viabilidade da concessão da bilhetagem eletrônica em Campos, ao qual teve lei aprovada ano passado na Câmara, dando responsabilidade da gestão ao município, que agora vai conceder a operação para uma empresa privada para poder providenciar as formas de pagamento, cadastramentos futuros dos usuários e fazer a liberação dos cartões para utilização do futuro sistema do bilhete único e de integração para toda a população”, disse Nelson Godá.

O gestor informou ainda que a operação do Sistema de Bilhetagem Eletrônica está prevista para começar após a conclusão de implantação as estações de integração.

O projeto de lei 0044/22, aprovado na Câmara de Vereadores em 2022, instituiu o sistema de bilhetagem eletrônica no transporte coletivo de passageiros, ficando de competência do município o gerenciamento das operações.

“O sistema possibilitará a utilização de cartão eletrônico, como instrumento do Vale-Transporte, previsto em legislação federal, e deverá ter como prioridade a extensão do benefício da integração para a população”, informou a prefeitura na época.

Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transportes