Marcopolo inicia testes do Attivi integral em Curitiba (PR) e Porto Alegre (RS)

Lote inicial é de 130 veículos, que circularão por todo o país ao londo do ano

ARTHUR FERRARI

A Marcopolo inicia nesta semana o cronograma de testes do Attivi Integral, ônibus elétrico com chassis e carroceria desenvolvidos pela marca, com a primeira parada em Curitiba e Porto Alegre. Os modelos fazem parte do lote inicial de 130 veículos e vão circular em demonstração pelo país ao longo do ano.

Em Curitiba, por meio de uma ação promovida pela prefeitura da cidade e a Urbanização de Curitiba (Urbs), o veículo será testado por cerca de 30 dias, na linha Interbairros II, que transporta cerca de 65 mil pessoas diariamente e conta com 42,5 quilômetros de trajeto. As avaliações servirão de base para o edital de compra dos primeiros ônibus elétricos da capital paranaense, previsto para 2024.

Na capital gaúcha, Porto Alegre, o Attivi Integral será usado para transportar passageiros durante o 4º Fórum Gaúcho de Secretários e Dirigentes de Mobilidade Urbana e da XII Reunião Geral do Grupo de Benchmarking Qualionibus, no Instituto Caldeira e no Hotel Master, entre os dias 29 e 30 de junho.

“O Attivi Integral é um modelo que conta com a aplicação da tecnologia nacional e o conhecimento da engenharia brasileira, sem deixar de lado a expertise mercadológica das sete décadas de atuação da Marcopolo, reproduzindo a segurança e confiabilidade”, diz Ricardo Portolan, diretor de Operações Comerciais Mercado Interno e Marketing da Marcopolo.

Ficha Técnica Attivi

Chassi Integral Low Entry com capacidade total de 20,6 mil kg

Capacidade – até 80 passageiros

Autonomia de até 250 km e Tempo de Carga de até 4 horas

Modelo de Plug de carregamento utilizado no chassi PLUG CCS 2

Motor de tração Central com potência de 395 KW e torque de 2800Nm

Capacidade do Eixo Dianteiro – 7,6 mil kg

Capacidade do Eixo Traseiro 13,0 mil kg

Comprimento – até 13 m

Largura – 2,55 m

Freios a disco com ABS/EBS (Door Brake)

Direção eletro-hidráulica

Suspensão pneumática

