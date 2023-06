Parceria entre Secretaria dos Transportes Metropolitanos e Fundo Social de São Paulo arrecada mais de 66 mil peças na Campanha do Agasalho 2023

Ação para arrecadar roupas e cobertores em bom estado teve início em maio

LUANA COUTINHO

A STM (Secretaria dos Transportes Metropolitanos do Estado de São Paulo) divulgou nesta terça-feira, 27 de junho de 2023, um balanço sobre a arrecadação da Campanha do Agasalho deste ano. A iniciativa do Fundo Social de São Paulo já arrecadou cerca de 66 mil itens entre roupas, calçados e cobertores.

Nas estações da CPTM foram arrecadados mais de 35.800 peças. O Metrô recebeu 19.918 doações e nos terminais da EMTU foram recebidos 10.316 itens.

A Campanha do Agasalho 2023 teve início no dia 18 de maio. As peças arrecadas nas estações do Metrô, da CPTM e nos Terminais da EMTU são destinadas às pessoas em situação de rua. Qualquer peça de frio pode ser doada, desde que esteja em bom estado de conservação. Todas as doações serão encaminhadas pelo Fundo Social para entidades sociais, como hospitais e centros de acolhida.

Os passageiros podem fazer suas doações nos pontos de coleta localizados nas 63 estações do Metrô, 57 estações da CPTM e nos 10 terminais metropolitanos da EMTU. Também é possível colaborar com doações em dinheiro na conta oficial da Campanha do Agasalho no Banco do Brasil. Os dados são: conta corrente nº 19.771-8, agência nº 1897-X, CNPJ/MF nº 44.111.698-0001/98. Também é possível doar pela chave pix: doacoesfussp@sp.gov.br.

