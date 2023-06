Linha 22-Marrom do Metrô de SP tem contrato de R$ 5,9 milhões para mapeamento e cadastramento de redes de utilidades públicas

Dados são necessários para subsidiar o anteprojeto da ligação metroviária que ligará Cotia a São Paulo

ALEXANDRE PELEGI

A Companhia do Metrô de São Paulo finalizou mais um certame destinado a definir os projetos de implantação da Linha 22-Marrom, que ligará Cotia a São Paulo.

Conforme publicado no site oficial da companhia nessa segunda-feira, 26 de junho de 2023, foi assinado contrato nessa data, no valor de quase R$ 6 milhões (R$ 5.888.784,22), com a empresa Dsoares Empreendimentos e Construções, para executar investigações geotécnicas e sondagens, mapeamento e cadastramento de redes de utilidades públicas, dados necessários para subsidiar o anteprojeto da obra.

Como noticiou o Diário do Transporte, em 02 de setembro de 2022 uma primeira licitação foi anunciada, destinada não somente para o desenvolvimento do anteprojeto de engenharia, como para estudo de impacto ambiental da futura linha metroviária.

Serviços de utilidade pública como água, luz e telefone, além de redes de drenagem (bacias hidrográficas), podem ser obstáculos para um projeto de infraestrutura como uma nova linha metroviária, daí a necessidade desta contratação para possibilitar a realização do anteprojeto.

A Linha 22-Marrom tem previsão de 19 estações, um pátio para manutenção e trens, e uma extensão de 29 quilômetros, atendendo três cidades, Cotia, Osasco e São Paulo.

Com a projeção de se integrar com quatro linhas do sistema metroferroviário, a 2-Verde, 4-Amarela (ViaQuatro), 9-Esmeralda (ViaMobilidade) e 20-Rosa, permitirá uma viagem mais rápida entre essas três cidades, acrescentando uma opção além dos ônibus do sistema intermunicipal da Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos (EMTU).

A cidade de Osasco terá duas estações e Cotia, outras sete, com o restante (dez estações) ficando em São Paulo, passando pela região da USP na Zona Oeste e seguindo até a estação Sumaré da Linha 2-Verde.

No relatório de 2022 do Metrô de São Paulo consta o seguinte trecho:

“Para 2023 estão previstas as contratações de estudos similares para expansão das linhas 2-Verde e 15-Prata e futuras linhas 16-Violeta e 22-Marrom.”

Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transportes