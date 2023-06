Cometa recebe autorização da Artesp para reprogramar linhas de cidades do litoral

Modificações em caráter efetivo contemplam rotas que atendem Praia Grande, Guarujá e São Vicente, com ligações a Mogi das Cruzes, Guarulhos, Ribeirão Pires e São Paulo

ALEXANDRE PELEGI

A Artesp, Agência de Transportes do Estado de São Paulo, publicou nesta terça-feira, 27 de junho de 2023, autorizações relativas à prestação de serviços de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros realizados pela Viação Cometa.

Com despachos da CTC – Comissão de Transporte Coletivo, da diretoria de Procedimentos e Logística, a agência atendeu a pedidos da permissionária para alterar a programação de linhas rodoviárias em conformidade com tabela de horários e distâncias.

São quatro decisões, todas em caráter efetivo, envolvendo ligações entre cidades da Grande São Paulo e do litoral.

Veja a seguir as autorizações concedidas:

= operação da linha rodoviária entre Mogi das Cruzes e Praia Grande, devendo a empresa iniciar a operação após a publicação (Autos 6492/DER/70 – 6º Vol).

= operação da linha rodoviária entre São Paulo e São Vicente, em conformidade com a tabela de horários e distâncias à fl. 544 (Itinerário A – via São Vicente), fl. 545 (Itinerário B – via Aeroporto de Congonhas), fl. 546 (Itinerário C – via Terminal Jabaquara) e fl. 547 (itinerário D – Atendimento à Cruzeiros Marítimos), devendo a empresa iniciar a operação em até 15 dias (Autos 6839/DER/72 – 10º Vol).

= operação da linha rodoviária entre Ribeirão Pires e Guarujá. Empresa deve iniciar a operação após a publicação (Autos 8065/DER/77 – 5º Vol).

= operação da linha rodoviária entre Guarulhos e Praia Grande, em conformidade com a tabela de horários e distâncias à fl. 513 (itinerário C – Atendimento à Cruzeiros Marítimos). Operação deve iniciar após a publicação (Autos 8633/DER/78 – 4º Vol).

Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transportes