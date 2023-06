Secretaria Municipal das Subprefeituras constata que imóveis não correm risco após passagem do Tatuzão no entorno da Avenida Miguel Conejo

Veículo que realiza obras da linha 6-Laranja do Metrô está parado há aproximadamente 30 metros abaixo do solo

Nesta segunda-feira, 26 de junho de 2023, foram realizadas vistorias no prédio onde funciona a Defensoria Pública do Estado, em uma drogaria e na empresa Heating Cooling – localizada entre a Avenida Miguel Conejo e Rua Bonifácio Cubas, e foi constatado pela Secretaria Municipal das Subprefeituras (SMSUB), por meio da Subprefeitura Freguesia/Brasilândia que os imóveis não correm risco após a passagem do tatuzão no subsolo da região, e com isso não foram lavrados novos autos de interdição.

A obra da Acciona também foi inspecionada e não foi encontrado risco. Segundo a empresa, o tatuzão está parado há aproximadamente 30 metros abaixo do solo.

A Subprefeitura Freguesia/Brasilândia vai continuar monitorando a situação no local e nos imóveis.

Imóveis

Após vistorias realizadas nos dias 28 e 29 de janeiro, 11 imóveis foram interditados. Sete das interdições (seis parciais e uma total) ocorreram nas ruas Simão Velho e Mateus Leão, devido às movimentações no solo que causaram rachaduras nas casas, no dia 28. Posteriormente, no dia 29, outras quatro interdições foram implementadas.

Segundo a Ficha de Ocorrência da Defesa Civil, feita em conjunto com um engenheiro da Subprefeitura, devido ao risco de colapso das edificações, foi lavrado o auto de interdição dos imóveis 838, 850/852 e 854 da Avenida Miguel Conejo. Na data também foi interditado o imóvel residencial na Rua Simão Velho, altura do 389.

Desvios​

A Companhia de Engenharia de Tráfego informa que a Avenida Miguel Conejo está interditada na altura da Rua Mateus Leão devido ao solapamento em obra do Metrô ocorrido no último domingo (25). Os veículos podem seguir, no sentido do bairro, pelas ruas Miguel Conejo, Mateus Leão, Simão Velho e pelo sentido centro, pelas ruas Miguel Conejo, Bonifácio Cuba

Já em relação ao sistema de transporte público, nove linhas de ônibus sofrem desvios temporariamente, em razão de obras na Avenida Miguel Conejo, entre as ruas Mateus Leão e Bonifácio Cubas, na região da Freguesia do Ó, Zona Norte de São Paulo. As alterações tiveram início em 24 de junho, e prosseguem até o término dos trabalhos.

Acompanhe os desvios:

9181/10 Vl. Terezinha – Lapa

938P/10 Jd. Tereza – Metrô Barra Funda

9717/10 Jd. Almanara – Metrô Santana

9785/10 Vl. Terezinha – Metrô Barra Funda

Ida: sem alteração.

Volta: normal até Av. Miguel Conejo, R. Mateus de Leão, R. Bonifácio Cubas, R. Mario Pancini, Av. Miguel Conejo, prosseguindo normal.

N142/11 Term. Pirituba – Term. Casa Verde

Sentido único: normal até Av. Miguel Conejo, R. Mateus de Leão, R. Bonifácio Cubas, R. Mario Pancini, Av. Miguel Conejo, prosseguindo normal.

8548/10 Parada de Taipas – Term. Lapa

9012/10 Itaberaba – Term. Lapa

Ida: sem alteração.

Volta: normal até Av. Miguel Conejo, R. Mateus de Leão, R. Bonifácio Cubas, R. Mario Pancini, Av. Miguel Conejo, prosseguindo normal.

8549/10 Taipas – Pça. do Correio

975A/10 Vl. Brasilândia – Metrô Ana Rosa

Ida: sem alteração.

Volta: normal até Av. Miguel Conejo, R. Mateus de Leão, R. Bonifácio Cubas, R. Mario Pancini, Av. Miguel Conejo, prosseguindo normal.

