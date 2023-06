EMTU efetua reprogramação de sete linhas intermunicipais que atendem Grande ABC e Baixada Santista a partir desta terça (27)

Novos horários estarão disponíveis no site e aplicativo da empresa

VINICIUS DE OLIVEIRA

A Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos (EMTU) informou que sete linhas de ônibus intermunicipais que atendem a Grande São Paulo tiveram seus horários modificados.

As novas tabelas passam a valer a partir desta terça-feira, 27 de junho de 2023.

Os itinerários atendem municípios do Grande ABC e da Baixada Santista.

Confira as mudanças:

149 (Next Mobilidade) – São Caetano Do Sul (Terminal Rodoviário Nicolau Delic)/São Bernardo do Campo (Vila São José);

Reprogramação da tabela horária.

165 (Next Mobilidade) – Ribeirão Pires (Terminal Rodoviário De Ribeirão Pires)/São Bernardo do Campo (Terminal Paco – São Bernardo);

Reprogramação da tabela horária, com acréscimo de seis partidas aos dias úteis.

254 (Next Mobilidade) – São Caetano Do Sul (Terminal Rodoviário Nicolau Delic)/Diadema (Terminal Metropolitano Diadema);

Reprogramação da tabela horária, com acréscimo de 13 partidas aos dias úteis e oito partidas aos sábados.

254DV1 (Next Mobilidade) – São Caetano Do Sul (Terminal Rodoviário Nicolau Delic)/Diadema (Terminal Metropolitano Diadema)

Reprogramação da tabela horária.

279 (Next Mobilidade) – Diadema (Terminal Metropolitano De Diadema)/São Paulo (Metrô São Judas);

Reprogramação da tabela horária, com acréscimo de seis partidas aos dias úteis.

900 (BR Mobilidade) – São Vicente (Jóquei Club)/Santos (Centro);

Reprogramação da tabela horária.

909 (BR Mobilidade) – Guarujá (Ferry Boat)/Cubatão (Jardim Casqueiro);

Reprogramação da tabela horária.

Novos horários podem ser consultados no site ou aplicativo da EMTU.

Vinicius de Oliveira, para o Diário do Transporte